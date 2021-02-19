صباح البلد يستعرض زيارة رئيس الحكومة الليبية لمصر مساء أمس

علقت الإعلامية لميس سلامة على زيارة رئيس الحكومة الليبية لمصر مساء أمس، قائلا: مصر كانت على موعد لقاء هام للغاية..معقبة: اللقاء شهد حضور رئيس الوزراء ورئيس المخابرات العامة.





واسترسلت "سلامة" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى عبد الحميد الديبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة اليوم الخميس بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.





وأضافت "هند النعساني"، أن الرئيس السيسي رحب بتواجد رئيس الحكومة الليبية فى بلده الثانى مصر مجددا التهنئة للقيادة الليبية الجديدة لحصولها على ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسى ممثلى الشعب الليبي بما يعد بداية مبشرة لمرحلة جديدة تعمل فيها كافة مؤسسات الدولة الليبية فى انسجام وشكل موحد بشكل يرفع المصلحة الوطنية.



