ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صباح البلد يستعرض زيارة رئيس الحكومة الليبية لمصر مساء أمس

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:28 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
علقت الإعلامية لميس سلامة على زيارة رئيس الحكومة الليبية لمصر مساء أمس، قائلا: مصر كانت على موعد لقاء هام للغاية..معقبة: اللقاء شهد حضور رئيس الوزراء ورئيس المخابرات العامة.

واسترسلت "سلامة" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى عبد الحميد الديبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة اليوم الخميس بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

وأضافت "هند النعساني"، أن الرئيس السيسي رحب بتواجد رئيس الحكومة الليبية فى بلده الثانى مصر  مجددا التهنئة للقيادة الليبية الجديدة لحصولها على ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسى ممثلى الشعب الليبي بما يعد بداية مبشرة لمرحلة جديدة تعمل فيها كافة مؤسسات الدولة الليبية فى انسجام وشكل موحد بشكل يرفع المصلحة الوطنية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السيسي: المرحلة الحالية في ليبيا تتطلب حشدًا لجهود أبنائها والمخلصين

رئيس الحكومة الليبية: ليبيا حكومةً وشعبًا تتطلع إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر

وكيل عربية النواب يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس الحكومة الليبية

الرئيس السيسى: مصر حريصة على استمرار دعم الشعب الليبى لاستكمال آليات دعائم الاستقرار

السيسي: مصر مستعدة لتقديم خبراتها وتجربتها لخدمة الأشقاء الليبيين

بكري: لقاء السيسي برئيس الحكومة الليبية يعكس دور مصر.. فيديو

ترشيحاتنا

فوائد تناول التمر يوميا غير متوقعة.. تعرف عليها

إلغاء صحة التوقيع.. شروط جديدة لتسجيل العقارات بالشهر العقاري.. تعرف عليها

بعد الحلقة الأخيرة.. 5 أسباب جعلت مسلسل لؤلؤ تريند السوشيال ميديا.. والجمهور في صدمة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 19-2-2021 بمحافظات مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

عيار 24 يسجل 899 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 -2-2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف غير أخلاقي.. شاب ينتقم من حبيبته بصور فاضحة بعد انتهاء علاقتهما

ماسكات طبيعية للتخلص من الرؤوس البيضاء

تعرف على فوائد الصيام المتقطع لإنقاص الوزن