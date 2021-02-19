رهوان الملعب المعجزة.. محمد يمارس كرة القدم بدون ساقين ويحلم بالطب والاحتراف.. فيديو

يبهرك منذ رؤيته يتحرك في الملعب أمامك،يجري بسرعة ونشاط كالرهوان الصغير ممسكًا بكرة القدم بيده بمنتهى البراعة وسط باقى أعضاء فريق الكرة من أصدقائه حيث يتدربون معًا داخل احدى الأكاديميات الرياضية منذ سنوات لم يستسلم فيها الشاب المعجزة للإعاقة أو الخوف من نظرات الناس، لكنه مارس حياته بشكل طبيعي محولًا المحنة إلى منحة.





فقد محمد محمود صاحب الـ 16 عامًا ساقيه بالكامل نتيجة فيروس في الدم، كما يوضح في فيديو لموقع «صدى البلد» قائلًا: « وأنا 4 سنين جالي دور سخونية، وبعدها اكتشف أهلي إنه عندي فيروس فى الدم، ونتج عنه غرغرينا في رجلي، فكان لازم تتبرأ ، ورغم إنه كان إحساس صعب على أي طفل، إلا إني تأقلمت وصبرت ونزلت المدرسة علشان أتعلم زي زي أي طالب في سني».





تفوق ابن منطقة البكاتوشي بمحافظة الإسكندرية دراسيًا ورياضيًا، فيعتبر من الأوائل في دراسته طوال السنوات الماضية، كما يشهد له بحسن الخلق بين زملائه في الفصل الدراسي والملعب الذي يلعب به منذ 6 سنوات بشكل متواصل حتى في أصعب الظروف يحرص على المجيء للعب فيه وكذلك ممارسة رياضة الجرى لعشرات الكيلو مترات على يده على كورنيش البحر مع أصدقائه في مسابقات محلية بينهم.





يؤكد محمد أن الرياضة أفادته بكل السبل ولم تضره في أي جانب، حيث أنها ساعدته على بناء جسد قوي بنسبة كبيرة إضافة إلى حرصه على ممارسة التمارين الرياضية بالجيم أو البيت كالعقلة والضغط وتمارين الظهر واللعب بالدمبل، فيمارس 20 عدة على الأقل كل يوم صباحًا دون التأثير على دراسته التي يعطيها حقها وكذلك حياته الترفيهية اليومية من الخروج مع أصدقائه في نزهة لبعض الوقت.





«انت نص» .. كانت هاتين الكلمتين هما أكثر من ازعجا محمد على مدار عمره الصغير، و قالها له أحد لاعبى الفريق المنافس لهم بعد فوزهم عليه، لكنهما أثرت على نفسية طالب الثانوية سلبيًا بالاكتئاب لمدة أسبوع تقريبًا حتى تمكن أصدقاءه من إخراجه من هذه الحالة السيئة بدعمه نفسيًا خاصة صديقه المقرب، محمد عماد، الذي أبدل بكائه الشديد بسبب هذا الموقف إلى ضحكة تناسب قدراته المعنوية والجسدية الكبيرين ، وأبسط مثال على ذلك استطاعته صعود عمارة من اثني عشر دورًا على يده مثل أي شخص وربما أفضل.

‏يحلم محمد بأن يدخل كلية الطب ويصبح طبيبًا يساعد المرضى، وعلى المستوى الرياضى ينشأ فريق كرة قدم مناسب لفئة ذوي القدرات المصابة بالبتر بمساعدة صديقه، وتكون بنفس قوانين كرة القدم العادية، مختتمًا: «فرحان جدًا بهبة ربنا ليه، و شايفني مش بفرق عن أي شخص عادى من البشر، وإنما مميز وسط عائلة وأصدقاء يحبوني ويحترموني بعيدًا عن أي كلام يجرح أو يؤلم؛ فالله اختارني لأكون مميزًا وسأكون».

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