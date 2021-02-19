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عودة الطيران الروسي المباشر لـ شرم والغردقة في 28 مارس بعد توقف 5 سنوات.. يتصدر نشرة أخبار البلد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:04 ص
نشرة اخبار صباح البلد
نشرة اخبار صباح البلد
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إسراء صبري
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية،الصادرة اليوم، الجمعة.

الأهرام: 
مدبولي: ملف الأمن الغذائي لم يعد اختيارا أمام الدول في ظل أزمة كورونا.
28 مارس..عودة الطيران الروسي المباشر لـ "شرم والغردقة" بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات.

صدى البلد:
لجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة تعتمد النسخ الثلاث لمنتدى شباب العالم.

المصري اليوم:
اجتماع مصري-سعودي لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة والاتصالات.

الشروق:

الإحصاء: مشروع تطوير الريف المصري يخدم أكثر من 75 مليون مواطن.

الوطن:
القباج: 97% نسبة الإنجاز في مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

مصراوي:
وزير التعليم: امتحان الترم الأول للشهادة الإعدادية 7 مارس.

اليوم السابع:
وزيرة الصحة: ميكنة 100% من الخدمات تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
الأهلي يطير إلى تنزانيا اليوم استعدادا لمباراة سيمبا في دوري الأبطال.

اخبار اليوم:
السكة الحديد: وصول 39 عربة قطارات جديدة أول مارس.

الهلال اليوم:
ارتفاع جديد..الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس.

سكاي نيوز:
البنتاجون يؤكد على أهمية الشراكة الدفاعية مع السعودية.

روسيا اليوم:
ماكرون يقترح نقل كمية من اللقاحات المضادة لكوفيد 19 إلى إفريقيا.

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