عودة الطيران الروسي المباشر لـ شرم والغردقة في 28 مارس بعد توقف 5 سنوات.. يتصدر نشرة أخبار البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية،الصادرة اليوم، الجمعة.
الأهرام:
مدبولي: ملف الأمن الغذائي لم يعد اختيارا أمام الدول في ظل أزمة كورونا.
28 مارس..عودة الطيران الروسي المباشر لـ "شرم والغردقة" بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات.
صدى البلد:
لجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة تعتمد النسخ الثلاث لمنتدى شباب العالم.
المصري اليوم:
اجتماع مصري-سعودي لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة والاتصالات.
الشروق:
الإحصاء: مشروع تطوير الريف المصري يخدم أكثر من 75 مليون مواطن.
الوطن:
القباج: 97% نسبة الإنجاز في مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.
مصراوي:
وزير التعليم: امتحان الترم الأول للشهادة الإعدادية 7 مارس.
اليوم السابع:
وزيرة الصحة: ميكنة 100% من الخدمات تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
الأهلي يطير إلى تنزانيا اليوم استعدادا لمباراة سيمبا في دوري الأبطال.
اخبار اليوم:
السكة الحديد: وصول 39 عربة قطارات جديدة أول مارس.
الهلال اليوم:
ارتفاع جديد..الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس.
سكاي نيوز:
البنتاجون يؤكد على أهمية الشراكة الدفاعية مع السعودية.
روسيا اليوم:
ماكرون يقترح نقل كمية من اللقاحات المضادة لكوفيد 19 إلى إفريقيا.