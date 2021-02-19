عودة الطيران الروسي المباشر لـ شرم والغردقة في 28 مارس بعد توقف 5 سنوات.. يتصدر نشرة أخبار البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية،الصادرة اليوم، الجمعة.





الأهرام:

مدبولي: ملف الأمن الغذائي لم يعد اختيارا أمام الدول في ظل أزمة كورونا.

28 مارس..عودة الطيران الروسي المباشر لـ "شرم والغردقة" بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات.





صدى البلد:

لجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة تعتمد النسخ الثلاث لمنتدى شباب العالم.





المصري اليوم:

اجتماع مصري-سعودي لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة والاتصالات.





الشروق:





الإحصاء: مشروع تطوير الريف المصري يخدم أكثر من 75 مليون مواطن.





الوطن:

القباج: 97% نسبة الإنجاز في مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.





مصراوي:

وزير التعليم: امتحان الترم الأول للشهادة الإعدادية 7 مارس.





اليوم السابع:

وزيرة الصحة: ميكنة 100% من الخدمات تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

الأهلي يطير إلى تنزانيا اليوم استعدادا لمباراة سيمبا في دوري الأبطال.





اخبار اليوم:

السكة الحديد: وصول 39 عربة قطارات جديدة أول مارس.





الهلال اليوم:

ارتفاع جديد..الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس.





سكاي نيوز:

البنتاجون يؤكد على أهمية الشراكة الدفاعية مع السعودية.





روسيا اليوم:

ماكرون يقترح نقل كمية من اللقاحات المضادة لكوفيد 19 إلى إفريقيا.



