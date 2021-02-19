بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 32 مسجدا جديدا اليوم الجمعة

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لنت وزارة الأوقاف افتتاح (32) مسجدًا جديدًا، اليوم الجمعة، وذلك

في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ،

ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (912) مسجدًا حتى تاريخه، وهي على النحو التالي :