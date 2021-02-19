بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 32 مسجدا جديدا اليوم الجمعة
الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:21 ص
المساجد
أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (32) مسجدًا جديدًا، اليوم الجمعة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (912) مسجدًا حتى تاريخه، وهي على النحو التالي :
مديرية أوقاف مرسى مطروح
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|1.
|الحرمين – مرسى مطروح – غرب مطروح
|وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف سوهاج
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|2.
|الرحمن أبو ربع جهينة – إدارة جهينة
|وزارة الأوقاف
|3.
|ال هاشم – بني عمار – إدارة طهطا
|وزارة الأوقاف
|4.
|رضوان بك – أم دوما – إدارة طما
|وزارة الأوقاف
|5.
|الحسينات الشيخ زين الدين – إدارة طهطا
|وزارة الأوقاف
|6.
|النصيرات نزة الهيش – إدارة جهينة
|وزارة الأوقاف
|7.
|أبو بكر الصديق نجع شريف الصوامعة – إدارة طهطا
|وزارة الأوقاف
|8.
|ال خطاب الخنانسة الغربية – إدارة المنشأة
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|9.
|الهادي – بني حرام – إدارة دار السلام
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|10.
|الرحمن قرية عرب بني واصل – إدارة ساقلته
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|11.
|الهدى – بندر الكرمانية
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الفيوم
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|12.
|الرحمن – أبو جليل قرية الحجر – إدارة الغرق
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|13.
|محمد حسن – ع السايح – إدارة الغرق قبلي
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|14.
|الرحمة – الحصري – حلفه – إدارة اطسا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|15.
|النزلاوي – إدارة اطسا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|16.
|الرحمة – أبو صير – إدارة اطسا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|17.
|السعده البحري – إدارة اطسا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|18.
|المدينة المنورة – روما – الغرق القبلي
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|19.
|النور عباس – كحك بحري – إدارة الشواشنه
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|20.
|محمد يوسف – كحك بحري – إدارة الشواشنه
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|21.
|مسره – ع مسره – إدارة الشواشنه
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|22.
|الصعايده البحري – الصعايده – إدارة الشواشنه
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|23.
|أبو بكر الصديق – الصعايده – إدارة الشواشنه
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|24.
|مسجد ع ميزار – إدارة الشواشنه
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|25.
|العتيق بقرية نقاليفة – إدارة سنورس ثاني
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الشرقية
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|26.
|المسجد الكبير بقرية اسموني مركز فاقوس شرقية
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف كفر الشيخ
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|27.
|رياض الصالحين بقرية كفر الشراعنة – مركز دسوق
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف المنوفية
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|28.
|عصمت السادات – ميت أبو الكوم – مركز تلا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|29.
|نصر الدين بناحية دمليج – منوف
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف البحيرة
خطبة الجمعة
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|30.
|التوحيد – عزبة رفاعي – الأنشا – الرحمانية
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|31.
|البحري أبو جبران – قرية أبو جبران – الرحمانية
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|32.
|عبد الرحمن الديب – عزبة الديب بالنبيرة – إيتاي البارود
ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، موضوع خطبة اليوم الجمعة ، بعنوان: «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية».
وقالت الوزارة في بيان لها، إن خطبة الجمعة تتناول قضية من أهم القضايا المجتمعية وهي قضية الصحة الإنجابية وتنظيم النسل، مؤكدة أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية.
وطالبت الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين «الأولى والثانية» مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.