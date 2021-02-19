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ديني

بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 32 مسجدا جديدا اليوم الجمعة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:21 ص
المساجد
المساجد
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محمد شحتة
أعلنت وزارة الأوقاف  افتتاح (32) مسجدًا جديدًا، اليوم الجمعة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (912) مسجدًا حتى تاريخه، وهي على النحو التالي :

مديرية أوقاف مرسى مطروح

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
1.   الحرمين – مرسى مطروح – غرب مطروحوزارة الأوقاف

مديرية أوقاف سوهاج

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
2.   الرحمن أبو ربع جهينة – إدارة جهينةوزارة الأوقاف
3.   ال هاشم – بني عمار – إدارة طهطاوزارة الأوقاف
4.   رضوان بك – أم دوما – إدارة طماوزارة الأوقاف
5.   الحسينات الشيخ زين الدين – إدارة طهطاوزارة الأوقاف
6.   النصيرات نزة الهيش – إدارة جهينةوزارة الأوقاف
7.   أبو بكر الصديق نجع شريف الصوامعة – إدارة طهطاوزارة الأوقاف
8.   ال خطاب الخنانسة الغربية – إدارة المنشأةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
9.   الهادي – بني حرام – إدارة دار السلامجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
10.   الرحمن قرية عرب بني واصل – إدارة ساقلتهجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
11.   الهدى – بندر الكرمانيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الفيوم

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
12.   الرحمن – أبو جليل قرية الحجر – إدارة الغرقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
13.   محمد حسن – ع السايح – إدارة الغرق قبليجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
14.   الرحمة – الحصري –  حلفه – إدارة اطساجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
15.   النزلاوي – إدارة اطساجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
16.   الرحمة – أبو صير – إدارة اطساجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
17.   السعده البحري – إدارة اطساجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
18.   المدينة المنورة – روما – الغرق القبليجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
19.   النور عباس – كحك بحري – إدارة الشواشنهجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
20.   محمد يوسف – كحك بحري – إدارة الشواشنهجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
21.   مسره – ع مسره – إدارة الشواشنهجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
22.   الصعايده البحري – الصعايده – إدارة الشواشنهجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
23.   أبو بكر الصديق – الصعايده – إدارة الشواشنهجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
24.   مسجد ع ميزار – إدارة الشواشنهجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
25.   العتيق بقرية نقاليفة – إدارة سنورس ثانيجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

  مديرية أوقاف الشرقية

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
26.   المسجد الكبير بقرية اسموني مركز فاقوس شرقيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف كفر الشيخ

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
27.   رياض الصالحين بقرية كفر الشراعنة – مركز دسوقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف المنوفية

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
28.   عصمت السادات – ميت أبو الكوم – مركز تلاجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
29.   نصر الدين بناحية دمليج – منوفجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
30.   التوحيد – عزبة رفاعي – الأنشا – الرحمانيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
31.   البحري أبو جبران – قرية أبو جبران – الرحمانيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
32.   عبد الرحمن الديب – عزبة الديب بالنبيرة – إيتاي البارود
خطبة الجمعة
ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، موضوع خطبة اليوم الجمعة ، بعنوان: «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية».

وقالت الوزارة في بيان لها، إن خطبة الجمعة تتناول قضية من أهم القضايا المجتمعية وهي قضية الصحة الإنجابية وتنظيم النسل، مؤكدة أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية.

وطالبت الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين «الأولى والثانية» مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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