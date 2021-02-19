صلاح عبد الله يظهر برفقة سليمان عيد وعمر مصطفى متولي

شارك الفنان صلاح عبد الله متابعيه عبر حسابة بموقع تبادل الصور والفيديوهات بصورة له مع الفنان سليمان عيد و عمر مصطفى متولي



وعلق صلاح عبدالله على الصورة قائلا " ‬‏‪ياصباح التكتكة،والقلب اللي إشتكى مالبرد لجألُكُم،يدّفى بحبكُم فردوا بقلبكُم من غير فزلكة وجمعة مباركة

بإذن الله"





وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني.



مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.