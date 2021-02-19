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توك شو

أزهري يوضح شروط تنظيم الأسرة فى الإسلام

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:48 ص
عبد الغني هندي، عضو
عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
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إسراء صبري
قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسلام وضع مناهج لكافة الأمور ومنها الاسرة والتعامل معها، معقبا: الإسلام تحدث في كل الأمور الخاصة بالمنشأ والتربية.

وأضاف "هندي" خلال حواره ببرنامج طصباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قضية تنظيم الأسرة والنسل تواجد في القرآن منذ البداية، وهذا يدل على مدى اهتمام القرآن الكريم بالتنظيم وحق الطفل والأسرة.


وفيما يخص الرضاعة، أوضح أن الله سبحانه وتعالى وضع الخطوط العريضة لهذا الأمر، ولكن يمكن أن تختلف المدة وفقا للحالة الصحية للأم والطفل.

وفيما يخص تحديد النسل وتنظيمه، أوضح أن في الآونة الأخيرة تم تفسير حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بطريقة خاطئة لتبرر عدم التنظيم، منوها إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شدد على وجود بعض الشروط والأساسيات قبل الزواج والإنجاب.

واسترسل: من هذه الأساسيات هو القدرة المالية والمادية والنفسية والصحية على الزواج والإنجاب.
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