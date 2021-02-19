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أخبار العالم

واشنطن تسحب إعلان إدارة ترامب إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:54 ص
ترامب
ترامب
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أ ش أ
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلغاء قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وهو إعلان قد يساعد واشنطن على التحرك نحو العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي يهدف إلى كبح البرنامج النووي لطهران.

وذكرت صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة أن القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز أبلغ مجلس الأمن الدولي نيابة عن بايدن في رسالة أن الولايات المتحدة "تسحب بموجب هذا" تأكيدات إدارة ترامب بأن الولايات المتحدة أعادت فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وقال ميلز في الرسالة إن رفع العقوبات عن إيران بموجب قرار مجلس الأمن لعام 2015 الذي يؤيد الاتفاق النووي مع ست قوى كبرى، والتي أعادها ترامب في سبتمبر الماضي، "لا تزال منتهية".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ترامب كان قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي يعرف بـ"خطة العمل المشتركة الشاملة"، عام 2018، متهمًا إيران بارتكاب انتهاكات خطيرة.

بيد أن بايدن أكد أن الولايات المتحدة تريد الانضمام مجددا إلى الاتفاق . وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تقبل دعوة من الاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع للمشاركين في الاتفاق الأصلي الموقع بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين ودول أخرى مع إيران.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، تجاهل أعضاء مجلس الأمن الدولي قرار إدارة ترامب باستدعاء بند في قرار مجلس الأمن لعام 2015 يسمح بـ "العودة المفاجئة" للعقوبات نظرا لعدم امتثال إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق.

وأفادت /واشنطن بوست/ بأن الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر اعتبروا إجراء ترامب بأنه غير قانوني، لأن الولايات المتحدة لم تعد عضوًا في خطة العمل الشاملة المشتركة.
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