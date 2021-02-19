أزهري: الرزق مرتبط بالله لكن يجب تحكيم العقل

قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسلام شدد على وجود تقارب في نمط الحياة بين الزوج والزوجة، من حيث مستوى وطريقة المعيشة .





وأضاف "هندي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أساسيات وشروط الزواج يجب أن تستمر بعد الزواج، منوها إلى ضرورة تنظيم الفرد حياته وبيته ونسله من أجل أن يستمر الفرد في الحياة الزوجية.









وأكد أن الرزق شيء مرتبط بالله سبحانه وتعالى، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أهمية تحكيم العقل والسعي.





وأشار إلى أن من شروط الزواج والإنجاب هو توافر أساسيات المعيشة والحياة حتى لا يظلم أحد سواء الزوجة أو الطفل.





وفيما يخص تحديد النسل وتنظيمه، أوضح أنه في الآونه الأخيرة تم تفسير حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بطريقة خاطئة لتبرر عدم التنظيم، منوها إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد وجود بعض الصفات قبل الزواج والإنجاب.