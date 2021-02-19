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إنجاز أول خريطة ثقافية تجعل من الفيوم مقصدا عالميا للسياحة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:25 ص
مسارات الفيوم
مسارات الفيوم
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البهي عمرو
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى،  و يقدمه الإعلامي حسام الحداد والإعلامية جومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان " مسارات الفيوم .. خريطة تجمع مناطق الجذب السياحي"، إذ تتميز محافظة الفيوم بتنوع الأماكن السياحية، منها ما هو معروف والآخر لم يحظى شبشهرة لدى زوار المحافظة الساحرة. 

من هنا كان التفكير في إعداد أول خريطة سياحية ودليل مفصل عن الأماكن السياحية في المحافظة، وكانت البداية حينما طرح الاتحاد الأوروبي مشروعا يتعلق بالسياحة في المحافظة، وكانت الفكرة هي إعداد خريطة ثقافية تجعل من الفيوم مقصدا عالميا للسياحة. 

وتم التعاون مع فريق إيطالي ليتولى الرسم، فيما يتركز دور الباحثين المصريين على جمع المعلومات وتفاصيل الأماكن، وعلى مدار 3 أعوام كانت مهمتهم أن يجمعوا ما استطاعوا للتعريف بمحافظتهم على أكمل وجه. 

يذهبون في جولات ويعودون بتقييم لكل تفصيلة تخص الأماكن السياحية، وقسم فريق العمل المصري والإيطالي خريطة الفيوم إلى 3 مسارات، أثري، بيئي، وحرفي وثقافي؛ الأول لمن أراد زيارة الأماكن الخاصة بالتاريخ الفرعوني، أما محبو الجيوليوجيا والصحراء فإن عليهم بالمسار الثاني، أما الراغب في التعرف على الثقافة الشعبية فإنه يسلك المسار الأخير عبر عدد من قرى الفيوم الغنية بالصناعات اليدوية والترحاب الوداد مثل قرية تونس التي باتت قبلة للسياحة في السنوات الأخيرة.

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