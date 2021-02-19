نشرة المرأة والصحة.. نوع من الخضار يقضي على الإنفلونزا في أسرع وقت.. وعادات يومية تسبب الفشل الكلوي

نشر موقع «صدى البلد» اليوم "الجمعة"،عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





فجرت دراسة حديثة مفاجأة جديدة أن 20 فى المائة من البشر اى مايعادل خمس سكان العالم لايشعرون بالبرد ابدا حيث يمتلكون طفرة جينية تجعل لديهم مرونة فائقة مع انخفاض درجات الحرارة واجسامهم لاتتأثر بالبرد مثل باقي سكان العالم.





يردد الكثيرون أن بدأت الموجة الثالثة من فيروس كورونا بدأت في مصر بالأخص مع تغير حالة الطقس خلال الأيام الماضية.





قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، أن عضلة القلب هي العضلة الوحيدة التي تعمل بلا توقف علي مدار عمر الإنسان تنقبض في اليوم حوالي ١٠٠ ألف مرة لإمداد تريليونات الخلايا بالغذاء والأكسجين.





الشتاء هو فصل الطقس البارد ولكنه جميل. ومع ذلك ، تمامًا مثل أي موسم آخر ، يأتي هذا الموسم أيضًا بمجموعة من التحديات الخاصة به. الشكوى من جفاف الجلد شائعة جدًا بين الناس خلال فصل الشتاء. خلال فصل الشتاء ، ينخفض ​​محتوى الرطوبة في الهواء بشكل كبير. يمكن أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على البشرة لأنه يجعل من الصعب عليها الاحتفاظ بكمية صحية من الرطوبة والبقاء رطبة ونضرة.





عندما بدأنا نشعر بقليل من الطقس ، نميل إلى شراء البرتقال بكميات كبيرة ، لأن الأمر كله يتعلق بفيتامين سي ، هذا صحيح ، ولكن إذا كنت في حاجة إلى المزيد من فيتامين سي ، فالبرتقال ليس الخيار الأفضل لديك.





يتسأل الكثير عن أسباب الفشل الكلوي والعوامل التي تؤدي الي فشل الكلي وهناك العادات اليومية التي لا نلاحظها وتكون السبب في تلف الكلي وتعرضها للأذى .





أصبحت الهواتف الذكية أسلوب حياة يجب أن يكون لدى معظمنا ، من كبار السن إلى الأطفال الصغار تساعدنا هذه الأجهزة في التعلم وممارسة الألعاب ومشاركة الأشياء التي نحبها وإعجاب الأشياء التي يشاركها الآخرون وإرسال رسائل البريد الإلكتروني ومشاهدة مقاطع الفيديو والبقاء على اتصال مع أحبائهم من خلال مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية والنصوص بالطبع. وفقًا لدراسة حديثة أجرتها Flurry ، وهي شركة تحليلات رقمية ، يقضي الشخص العادي حوالي ساعتين و 57 دقيقة على هاتفه الذكي كل يوم وقد يكون هناك اضرار كثرة استخدام الجوال





برج الحوت يبدأ من يوم 19 فبراير و يستمر لـ يوم 20 مارس، فهو من الأبراج المائية التي تميل نحو الخيال كما إنهم يهتمون بعمق بالآخرين ونادرًا ما يقف الحوت لرؤية أحبائهم غير سعداء.















