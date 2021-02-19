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أخبار البلد

القوى العاملة: تحصيل 76 ألف جنيه مستحقات مصري عن فترة عمله بجدة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:23 ص
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوي العاملة  محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في التواصل مع شركة سقاة للتسويق بالطائف ومساعدة المواطن المصري"رائد.ع.ح" الذي كان يعمل لديها في تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه بمبلغ 18 ألفا و169 ريالا سعوديا ، أي بما يوازي 76 ألفا و169 جنيها مصريا تقريبا  .

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة،  أن  الوزير كلف ، مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بالتواصل مع شركة سقاة للتسويق بالطائف ومساعدة المواطن المذكور في الحصول علي مستحقاته ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وتلقى الوزير تقريرًا عبر الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة  بقيامه بالتواصل مع شركة سقاة للتسويق بالطائف ومساعدة المواطن "رائد .ع.ح.م" على تنفيذ الحكم القضائى الصادر له بمبلغ 18 ألفا و 266 ريالا سعوديا، وعلى الفور استجابت الشركة وقامت بتحويل المبلغ علي مصرف الراجحي فى حساب المواطن، الذي قام بدوره بتقديم الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي بجده.

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