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سيارات

أفضل موديلات سوبارو.. سعر إمبريزا 2018 في سوق المستعمل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:05 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تعد سيارة سوبارو إمبريزا من أكثر الموديلات التي لاقت إقبال كبير منذ طرحها في الأسواق ، وخاصة في سوق المستعمل وأشتهرت هذه السيارة باستخدام  نوع محركات من نوع Boxer ونظام الدفع الكلي للعجلات ، كما تعتبر هذه السيارة المفضلة لدى الشباب ومحبي السباقات يتراوح سعر السيارة في سوق المستعمل بداية من 300 ألف

مواصفات سوبارو إمبريزا 2018

تستمد السيارة قوتها بمحرك Boxer سعة 1.6 لتر يولد قوة 114 حصان و عزم دوران 150 نيوتن.متر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل الحركة للعجلات الأربعة .

بالنسبة لوسائل الأمان ، فالسيارة تتمتع بوجود وسائد هوائية في السيارة وجانبية للسائق والركاب ووسادة هوائية لركبة السائق ونظام مانع انزلاق المكابح ABS مع توزيع إلكتروني

اما من الخارج فقد حصلت السيارة على من الخارج حصلت السيارة على أضواء أمامية من فئة LED  ،بالإضافة إلى خاصية توجيه الإضاءة مع حركة المقود SRH ومساحات صغيرة للمصابيح الأمامية وأضواء ضباب أمامية وخلفية ومرايا كهربائية ذاتية الضم وزجاج جانبي وخلفي معتم وفتحة سقف كهربائية إلى جانب وجود خيارين للعجلات معدنية بقياس 16 أو 17 بوصة.

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