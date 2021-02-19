أفضل موديلات سوبارو.. سعر إمبريزا 2018 في سوق المستعمل

مواصفات سوبارو إمبريزا 2018



تستمد السيارة قوتها بمحرك Boxer سعة 1.6 لتر يولد قوة 114 حصان و عزم دوران 150 نيوتن.متر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل الحركة للعجلات الأربعة .



بالنسبة لوسائل الأمان ، فالسيارة تتمتع بوجود وسائد هوائية في السيارة وجانبية للسائق والركاب ووسادة هوائية لركبة السائق ونظام مانع انزلاق المكابح ABS مع توزيع إلكتروني



اما من الخارج فقد حصلت السيارة على من الخارج حصلت السيارة على أضواء أمامية من فئة LED ،بالإضافة إلى خاصية توجيه الإضاءة مع حركة المقود SRH ومساحات صغيرة للمصابيح الأمامية وأضواء ضباب أمامية وخلفية ومرايا كهربائية ذاتية الضم وزجاج جانبي وخلفي معتم وفتحة سقف كهربائية إلى جانب وجود خيارين للعجلات معدنية بقياس 16 أو 17 بوصة.





تعد سيارة سوبارو إمبريزا من أكثر الموديلات التي لاقت إقبال كبير منذ طرحها في الأسواق ، وخاصة في سوق المستعمل وأشتهرت هذه السيارة باستخدام نوع محركات من نوع Boxer ونظام الدفع الكلي للعجلات ، كما تعتبر هذه السيارة المفضلة لدى الشباب ومحبي السباقات يتراوح سعر السيارة في سوق المستعمل بداية من 300 ألف