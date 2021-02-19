ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يختتم تدريباته ويغادر إلى تنزانيا اليوم

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:05 ص
الاهلي
الاهلي
Advertisements
عبدالحكيم ابوعلم
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي تدريباته بعد ظهر اليوم بإستاد مختار التتش علي أن يختار الجهاز الفني قائمة من 22 لاعبًا للسفر بهم علي متن طائرة خاصة مساء اليوم الي تنزانيا 

ويفقد الأهلي في تلك المباراة جهود كل من حسين الشحات للإيقاف من الإتحاد الأفريقي 4 مباريات بعد أحداث إشتباكه مع مصطفي محمد في نهائي دوري الأبطال وكذلك علي معلول ووليد سليمان وصلاح محسن للإصابة.

ويبذل الجهاز الطبي للفريق محاولات لتجهيز طاهر محمد طاهر بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية بينما سيكون أيمن اشرف جاهزًا لتلك المباراة بعد غيابه عن مواجهة المريخ السوداني التي حسمها الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي يختتم تدريباته اليوم بالتتش ويدخل معسكرا مغلقا استعدادا للإنتاج الحربي

دوري الأبطال.. الأهلي يدخل معسكرا مغلقا ويفقد جهود معلول ومحسن أمام المريخ

دوري الأبطال.. الأهلي يعاني الإجهاد والإصابات قبل مواجهة المريخ السودني

محاولات طبية مكثفة لتجهيز وليد سليمان وأيمن أشرف لرحلة تنزانيا

الأهلي يفقد جهود الشحات ووليد سليمان ومعلول أمام سيمبا وغموض موقف طاهر من رحلة تنزانيا

حاجة من وحى الخيال.. الكاف يتغزل فى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي

ترشيحاتنا

تصرف غير أخلاقي.. شاب ينتقم من حبيبته بصور فاضحة بعد انتهاء علاقتهما

محمود أبو الدهب: باتشيكو أفضل من موسيماني ويقدم موسما جيدا

الأرصاد تكشف حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات

لنوم هادئ .. 6 نصائح للتخلص من الأرق بدون أدوية

حالة واحدة تسمح بترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين.. اعرفها

دار طباعة النقد.. تعرف على أول عملة تصنيع مصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

دراسة تفجر مفاجأة: 20% من سكان العالم لا يشعرون بالبرد

بخطوات سهلة.. وصفات متعددة لـ طريقة عمل طاجن الشعرية