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فن

عاصي الحلاني يوجه نصيحة لمتابعيه

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:09 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم

وجه الفنان عاصي الحلاني رسالة لمتابعية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر

‏وكتب عاصي الحلاني عبر تويتر قائلا " لا تبخلوا بإسعاد من تحبون. كل المواقف تتلاشى سريعًا من الذاكرة إلا سعادة أهديتها من تحب..#جمعة_مباركة".

يذكر أن  عاصي الحلاني أوضح  خلال لقائه في برنامج عايشة شو المذاع على قناة المحور ، قائلا: من ضمن طموحاتي هو أن أقف على الخشبة التي وقفت عليها فيروز وأم كلثوم وصباح ووديع ونصري شمس الدين وكنت اتمنى ان اقدم عمل مسرحي استعراضي .

وأوضح عاصي الحلاني ،: سنة 2009 قدمت عمل في مهرجانات بعلبك الدولية وبعدها قمت بعمل مسرحيتين على خشبة مهرجان بعلبك الدولية وهذه اللحظات كانت من أفضل المحطات في حياتي ومن امنياتي التي كنت اتمناها .

وتابع : لا اتذكر ان هناك شيء ندمت عليه في حياتي وليس هناك إنسان لا يخطئ ويجب ان نتعلم من خطأنا وتربيت في منزلنا علي محبة اخواتى وراضي عن مسيرتي الفنية .

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