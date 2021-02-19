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رياضة

موسيماني: الأهلي مثل برشلونة والريال وسنقاتل للتتويج بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:09 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أنه يسعي بكل قوة لحصد لقب دوري ابطال أفريقيا للمرة الثانية علي التوالي.

وقال موسيماني في تصريحات خاصة إنه سيقاتل للفوز باللقب من جديد مع الإعتراف بصعوبته.

وأضاف:" يجب أن نعلم ان هذا الأمر صعب جدًا في وجود فرق مثل الترجي ومازيمبي والزمالك والوداد ولكننا سنقاتل للفوز به".

 وأوضح:" نفس الأمر في الدوري..نسعي للفوز ولكن هاك منافسة رهيبة مع أربعة فرق أخري ".

وتابع :"الأهلي فريق كبير مثل برشلونة وريال مدريد وليفربول وبايرن ميونيخ وجماهيره تسعي دومًا للفوز وحصد الإلقاب وهذا طموح مشروع ولكن شريطة أن يقترن الأم بالواقع، وشدد موسيماني أنه يعشق التحدي ويضع دومًا أهداف كبيرة له ولذلك هو ترك تعاقد يمتد لأربع مواسم مع صن داونز وجاء بعقد صغير مع الأهلي".
 
وقال :"لكل بلد شئ مختلف عن الأخري..ثقافةوديانه والطعام وكرة القدم ..حتي الناس والشعب يختلفون من مكان لاخر..حتي في بلدي جنوب أفريقيا ، لا يوجد شئ مثالي بشكل كامل ولكن علينا أن نتأقلم علي الامور ونتعايش معها".

وأضاف:"الأهلي نادي كبير جدًا وليس سهلًا أن تديره او تتولي مسئوليته، مكان عظيم له ثقافة وتاريخ كبير..حقق ألقاب كثيرة وما نقوم به مجرد مساهمه في تاريخه، انظر كم عدد النجوم التي يحملها قميصه لتعرف أين أينت وحجم المسئوليات الملقاه علي عاتقك..أحاول التطور وسط تلك النجاحات العظيمة لأكون موجود هنا".
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