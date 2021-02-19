في ذكرى ميلاده.. تعرف على وصية الراحل محمد شرف

يحل اليوم، 19 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان محمد شرف الذي قدم الكثير من الأعمال الفنية الناجحة.

"صدى البلد" يكشف- من خلال "هشام" ابن الفنان الراحل محمد شرف- عن ما كتبه والده في وصيته، والذي يتعلق بمشواره الفني، وكيف عليه أن يختار أدواره حتى يكون مؤثرا.

وقال ابن محمد شرف أن والده شدد عليه أن يكون مثله في الوسط الفني، له أدوار مميزة وذلك ليس بشرط أن يكون حجم الدور كبيرا في العمل ولكن أن يكون مؤثرا، حتى يترك بصمة فنية، مضيفا أن الراحل طالبه بالتعلم من أخطائه بالعمل.

ويحاول هشام محمد شرف شق طريقه في الوسط الفني، حيث شارك في عدد من الأعمال منها مسلسل "أرض النفاق" و"راجل وست ستات" و "من 30 يوما".