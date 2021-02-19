ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاده.. تعرف على وصية الراحل محمد شرف

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:50 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
يحل اليوم، 19 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان محمد شرف الذي قدم الكثير من الأعمال الفنية الناجحة.
"صدى البلد" يكشف- من خلال "هشام" ابن الفنان الراحل محمد شرف- عن ما كتبه والده في وصيته، والذي يتعلق بمشواره الفني، وكيف عليه أن يختار أدواره حتى يكون مؤثرا.
وقال ابن محمد شرف أن والده شدد عليه أن يكون مثله في الوسط الفني، له أدوار مميزة وذلك ليس بشرط أن يكون حجم الدور كبيرا في العمل ولكن أن يكون مؤثرا، حتى يترك بصمة فنية، مضيفا أن الراحل طالبه بالتعلم من أخطائه بالعمل.
ويحاول هشام محمد شرف شق طريقه في الوسط الفني، حيث شارك في عدد من الأعمال منها مسلسل "أرض النفاق" و"راجل وست ستات" و "من 30 يوما".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاد سامي سرحان .. حكم عليه بالسجن المؤبد .. تفاصيل

فى عيد ميلادهما .. أسرار في حياة محمد نجم وإيناس مكى

كان يبيع النكتة لـ إسماعيل ياسين بجنيه.. حكاية الفنان الكوميدي عبد الغني النجدي ابن أسيوط

في ذكرى رحيل علاء ولي الدين.. كيف استعان بوالدته في فيلم الناظر؟

أخبار الفن| حكاية إصابة عمر الحريري بالسرطان.. هل أسلمت ماري منيب وما عدد أولادها؟

في ذكرى وفاة حسين صدقي .. اعرف سبب وصيته بـ"حرق أفلامه"

ترشيحاتنا

اشتر آيفون 7 بـ 2100 جنيه.. عروض الجمعة

محمود أبو الدهب: باتشيكو أفضل من موسيماني ويقدم موسما جيدا

قرار جديد من مانشستر سيتي بشأن التعاقد مع ميسي

الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج تامر أمين والتحقيق معه

مكسبي تتحدى بي إن سبورت بقناة جديدة

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات

Advertisements

الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج تامر أمين والتحقيق معه

مكسبي تتحدى بي إن سبورت بقناة جديدة

تحرك عاجل من النواب ضد تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعايدة والفلاحين

رغم اعتذاره.. بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

تبدأ من الشهر المقبل.. إجراءات جديدة لتسجيل العقارات وإدخال المرافق

قناة النهار تعتذر لأهل الصعيد وتفتح تحقيقًا عاجلًا مع تامر أمين

400 كيلو بموتوسيكل في عز المطر.. حكاية شاب جاء من الفيوم لدمياط من أجل لقمة عيشه.. شاهد

قطع المياه عن 16 منطقة في القاهرة.. غدا

"الصعايدة بيشحنوا بناتهم القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".. تامر أمين يوضح حقيقة تصريحه.. فيديو

جالاتا سراي يحسم الجدل: لا يحق لأي نادٍ شراء مصطفى محمد من الزمالك

للمأذون وأولياء الأمور.. عقوبات تصل للحبس والغرامة بسبب زواج القاصرات

أخبار الرياضة.. مهاجم يوفنتوس يوافق على الانتقال لنادي الزمالك.. محمد صلاح يستعد لـ إيفرتون بـ اللعبة.. عبدالله جمعة يقرر الرحيل عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات

بملابس ملفتة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

دراسة تفجر مفاجأة: 20% من سكان العالم لا يشعرون بالبرد