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توك شو

تحمى الأسنان.. تعرف على فوائد الشوكولاتة للجسم

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:28 ص
الشوكولاتة الخام
الشوكولاتة الخام
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة منال عز الدين، استشارى التغذية العلاجية خبير الصناعات الغذائية، إن للشوكولاتة فكرة سيئة طوال الوقت وأنها مصدر للأذى، بل على العكس فهى تعتبر رمز من رموز السعادة، حيث أنها تساعد على إفراز هرمون السعادة.

وأضافت "منال" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك مادة بالشوكولاتة تسعدنا على الإستمتاع بما نفعله، مثل العمل أو مشاهدة البرامج أو قراءاة الكتب، موضحة أن مادة الكافيين الموجودة بها تعطى إحساس باليقظة طوال الوقت.

وتابعت أنها تقلل التوتر والضغط العصبي، كما أنها تنشط الدورة الدموية وغنية بمضادات الأكسدة التى تحارب السرطان، لافتة إلى أن الشوكولاتة التى يوجد بها نسبة عالية من السكر ولبن عالى تساعد على إكتساب الوزن، كلما قلت نسبة السكر منها وتكون خام تكون مفيدة جدا للصحة وصحة الأسنان.

وأكدت ان الكاكاو الخام هو المفيد للصحة، متابعة أنه لا يضر أخذ كل يوم مربع واحد من الشوكولاتة الخام، مما سيرفع من حرق الجسم.

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