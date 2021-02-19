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أخبار البلد

لليوم الثانى على التوالي.. لجنة انتخابات الصحفيين تواصل تلقى طلبات الترشح لـ التجديد النصفي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:19 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري وكيل النقابة لليوم الثانى على التوالي،تلقي أوراق المرشحين لمنصبي النقيب وعضوية مجلس النقابة وذلك خلال الفترة من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا 

وتلقت اللجنة حتى اغلاق باب التقدم أمس الخميس ٤ طلبات للترشح على مقعد نقيب الصحفيين،هم كل من: السيد الإسكندراني وضياء رشوان ، وطلعت هاشم فرج ورفعت رشاد. 

وتقدم لمنصب عضو المجلس فوق ١٥ ستة ٦ مرشحين،هم: "حسين الزناتي وممدوح الصغير وهاني عمارة وهبة باشا ووجدي رزق وياسر سليم".
 
كما تقدم للترشح لمنصب عضو مجلس النقابة "تحت ١٥ سنة"  ١٤ مرشحا وهم :"أبو السعود محمد وأيمن عبد المجيد وحسام السويفي وحسين متولي وطه حسن ابراهيم وعلاء عمران وعمر عمار وعمرو بدر ومحمد السيد أبو زيد ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد منير توفيق ومساعد الليثي وهيثم بطاح ووائل السادات". 

فيما تواصل اللجنة غدا السبت وحتى الإثنين المقبل تلقي أوراق الراغبين فى الترشح على إنتخابات التجديد النصفى  لمجلس نقابة الصحفيين المقرر اجراؤها ٥ مارس المقبل وذلك على مقعد النقيب و٦ أعضاء  .

وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، أبوابها فى العاشرة من صباب امس لتقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة.

اوضحت اللجنة ان تلقى طلبات الترشح من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا .. وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث. 

ونوهت اللجنة إلى أنه يتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة .. ويوقع المرشح على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة ، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و 200 جنيه للترشح لمنصب النقيب .

ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.
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