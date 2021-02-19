17 مليون جنيه لمراكز تجميع الألبان.. أنشطة الزراعة خلال أسبوع

اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 26، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 12 حتى 18 فبراير الجاري، كما أصدر ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.









وسلط الحصاد الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لاستعراض جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية، فضلا عن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء وزير الزراعة والأوقاف، والري، والمالية، لمتابعة عدد من أنشطة وزارتي الزراعة والأوقاف، والموقف الخاص بتنظيم التداخل ما بين هيئتي الإصلاح الزراعي والأوقاف المصرية فيما يتعلق بالأراضي والأطيان الزراعية، فضلا عن اجتماع الرئيس السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة والكهرباء والري، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، خاصة ما يتعلق باستصلاح وزراعة الأراضي بالمياه المنصرفة من محطة بحر البقر.





وترأس القصير بصفته محافظ مصر لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة والاربعين لمجلس محافظي الايفاد، والتي تعقد تحت عنوان: التنمية الريفية شرط اساسي للصمود العالمي، خلال الفترة من ١٧ الي ١٨ فبراير ٢٠٢١، كما وافق وزير الزراعة على تمويل وإقراض 17 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركزا لتجميع الألبان فى 6 محافظات، حيث يصبح بذلك إجمالي ما تمت الموافقة على تمويله 134 مليون جنيه يستفيد منها 74 من أصحاب مراكز تجميع الألبان.









واشار الحصاد الاسبوعي للوزارة، الى اعلان لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال اجتماعها، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من قيادات الوزارة، موافقتها على بيان وزير الزراعة، والذي ألقاه خلال الجلسة العامة للمجلس، بجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، وخطتها المستقبلية.





وعلى صعيد موجة الطقس السيء، والتقلبات الجوية الحالية، اشار الانفوجراف الى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من التأثيرات السلبية لهذه الموجة، حيث قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تشكيل غرفة عمليات من قيادات الوزارة تستمر في انعقاد دائم على مدار الساعة حتى تتابع مع المزراعين والمربيين تأثير الظروف الجوية المتقلبة وتخفيف أثارها السلبية، حيث وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة مع مديري المديريات بالمحافظات لحل المشاكل الفورية التي تواجه المزراعين والمربين.





كما كلف أجهزة الوزارة بتقديم الدعم الفنى اللازم للمزارعين والفلاحين فى هذه الظروف، كما أصدرت الوزارة مجموعة من التوصيات، التي تهدف إلى توعية المزارعين بمختلف أنحاء الجمهورية، بإتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة والمنخفض الجوى الذى تعرضت له البلاد وخصوصا الرياح و الأمطار؛ للحفاظ علي الثروة النباتية، والحيوانية، وتفادي أية خسائر محتملة قدر الامكان.





كما قام وفد من مركز البحوث الزراعية، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس المركز، بتفقد حالة المحاصيل الشتوية، بمحافظات الصعيد، بداية من محافظة المنيا، وحتى اسوان والاطمئنان عليها خلال هذه الظروف الجوية السيئة التي تشهدها البلاد حاليا، كذلك متابعة خطة الدولة بالتحول من الري بالغمر إلى التنقيط واستخدام اساليب الري الحديثة، فضلا عن متابعة زراعة محصول القصب في محافظات الصعيد والتي يتم زراعتها بنظام الشتلات وباستخدام أساليب الري الحديث الامر الذي يسهم في زيادة إنتاجية الفدان من 40 حتى 60 طن كما يسهم في ترشيد المياه وتخفيض تكاليف الإنتاج والمكافحة وايضا توفير الأسمدة، فضلا عن قيام وفد مركز بحوث الصحراء بالمرور على معظم المزارعين بالمناطق الحدودية من خلال محطاته البحثية المنتشرة بجميع محافظات مصر الصحراوية.









وتفقد وفد من معهد بحوث امراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، زراعات محصول القمح بمحافظة بنى سويف للإطمئنان على الحالة المرضية للمحصول، والإكتشاف المبكر لأى إصابات بمرض الصدأ الأصفر، كما تفقد وفد من معهد بحوث المحاصيل الحقلية حقول وزراعات القمح والفول البلدي بمحافظة الشرقية، بصحبة وفد من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا"، وذلك ضمن انشطه مشروع الابتكار في الزراعة لصالح صغار المزارعين، وقد استمع الوفد للمزارعين ومدي رضاهم عن الاصناف والتكنولوجيات الموفرة للمياه.





كما قام فريق بحثي فني من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، بإجراء دراسات حصر وتصنيف التربه للمساحه المقترحة للاستغلال الزراعي بغرب السويس والتي تقدر بحوالي ٥٩ الف فدان وذلك بالتنسيق والتعاون مع معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة وكليه الزراعة جامعه بنها وجهاز تحسين الاراضي بوزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالسويس، حيث يضم الفريق ٢٨ عضوا من الباحثين والمعاونين.





واعلنت الوزارة هذا الاسبوع عن ان إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بلغ حوالي2 مليون رأس من الماشية، وذلك ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية ، والتي بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.



