من أمام سجل مدني دهب.. أسرة هليل: في عهد الرئيس السيسي عادت إلينا هويتنا





قال عيد هليل كبير عائلة الشيخ هليل بمدينة دهب بعد معاناة 25 سنة :" في عهد الرئيس السيسى عادت الينا هويتنا " مشيرا إلي أن أسرته تقدم كل الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمنح الهوية للأسرة وعودة حقوقهم وذلك من أمام السجل المدني بمدينة دهب بعد استخراج جميع اوراق ثبوت الجنسية المصرية لهم .





ووجه هليل الشكر أيضا للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذي أخذ علي عاتقه حل المشكلة حتي صدر قرار رئيس الجمهورية

واضاف هليل أن جميع أفراد أسرته سعداء بذلك القرار. وعودة حقوقهم بعد 25 سنة معاناة مشيرا إلي كل قبيلة المزينة تقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي .





فاليوم عائلة الشيخ هليل التي كانت بدون جنسيه مصريه أصبحوا جميعا بشهادات ميلاد مصرية ولهم رقم قومي وبطاقات مصرية بعد 25 عامًا كانوا بدون هوية "غير معينين الجنسية"

يشار الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد وافق على منح الجنسية للأسرة المصرية والآن تم استخراج كافة الأوراق والمستندات الدالة على ذلك ويستطيعون الآن ممارسة حياتهم الطبيعية مثلهم مثل أي مواطن مصري.





وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد التقي بالأسرة عدة مرات ووجه جميع الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات لاستخراج جميع الأوراق الثبوتية لهم مقدمًا كل الدعم لهم.





وقدم مشايخ و عواقل جنوب سيناء وأسرة الشيخ هليل الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لحل مشكلة اسرة الشيخ هليل الذين ظلوا ثلاث عقود بدون هوية .