رغم برودة الطقس.. شباب الإسكندرية يمارسون الرياضة على الكورنيش| شاهد

شارك العشرات من شباب الإسكندرية في برنامج "منشطى الأحياء السكنية" بمنطقة جليم في إطار مبادرة مبادرة (جعل الرياضة أسلوب حياة)، وسط طقس شتوي بارد.

وتنفذ مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تحت رعاية دكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة ومدير المديرية، البرنامج منذ حوالي 3 سنوات.





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ويأتي هذا البرنامج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية من أجل تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، وذلك ضمن برنامج منشطي الرياضة بالأحياء السكنية والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة عن طريق الإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا عبد الوهاب، و بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع ينفذ منذ أكثر من ثلاث سنوات ويعد هذا المشروع أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقتها القيادة السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.

يذكز أن برنامج منشطى الأحياء السكنية ينفذ كل يوم جمعة فى أحد الأحياء السكنية بالمحافظة.