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السفير محمد حجازي: ليبيا تسعى لاستقطاب نماذج للتنمية من مصر.. فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:59 م
السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي
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نورهان رأفت
قال السفير محمد حجازي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن زيارة رئيس الوزراء الليبي لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تعبر عن الدور المصري المميز والأكثر اتصالا ودفاعا عن العرب ، وأن مصر هي الجهة الملمة بتفاصيل الأزمة الليبية .

وأضاف السفير محمد حجازي ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن رؤيته لسير الحكومة الليبية ، وهي تتمحور حول تنمية البنية التحتية ، وخارطة الطريق التي نفذتها مصر ، وحققت مردود مباشر وإيجابي على الشعب .

وتابع : مصر تعد امتداد للأمن القومي الليبي والعكس ، وكلاهما يدركان أنهم قادرين على تقديم نموذج للتكامل والنجاح للأقليم بأكمله .

وأكمل : ليبيا تسعى لتطوير علاقتها مع مصر نظرا لأنها على يقين أنها تسعى للصالح الليبي ، ولقاء رئيس الحكومة الليبية الجديد بالرئيس عبد الفتاح السيسي لها بعد عميق سياسيا .

واسترسل : ليبيا تهدف لاستقطاب نماذج ناجحة من التجارب المصرية فى التنمية ، إلى جانب العمل المشترك ، في مواجهة الإرهاب .

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