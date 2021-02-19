السفير محمد حجازي: ليبيا تسعى لاستقطاب نماذج للتنمية من مصر.. فيديو

قال السفير محمد حجازي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن زيارة رئيس الوزراء الليبي لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تعبر عن الدور المصري المميز والأكثر اتصالا ودفاعا عن العرب ، وأن مصر هي الجهة الملمة بتفاصيل الأزمة الليبية .





وأضاف السفير محمد حجازي ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن رؤيته لسير الحكومة الليبية ، وهي تتمحور حول تنمية البنية التحتية ، وخارطة الطريق التي نفذتها مصر ، وحققت مردود مباشر وإيجابي على الشعب .





وتابع : مصر تعد امتداد للأمن القومي الليبي والعكس ، وكلاهما يدركان أنهم قادرين على تقديم نموذج للتكامل والنجاح للأقليم بأكمله .





وأكمل : ليبيا تسعى لتطوير علاقتها مع مصر نظرا لأنها على يقين أنها تسعى للصالح الليبي ، ولقاء رئيس الحكومة الليبية الجديد بالرئيس عبد الفتاح السيسي لها بعد عميق سياسيا .





واسترسل : ليبيا تهدف لاستقطاب نماذج ناجحة من التجارب المصرية فى التنمية ، إلى جانب العمل المشترك ، في مواجهة الإرهاب .



