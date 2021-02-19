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أخبار العالم

إسرائيل تتذكر ويلات الحرب مع مصر وتطالب بزيادة ميزانية الجيش

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:00 م
إسرائيل تتذكر ويلات
إسرائيل تتذكر ويلات الحرب مع مصر وتطالب بزيادة ميزانية الجيش
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سمر صالح
نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الجمعة مقالًا للواء احتياط "جيرشون هاكوهين" حول ويلات حرب الاستقلال وما فعله الجيش المصري بتل ابيب وضرورة زيادة ميزانية الجيش الإسرائيلي كي لا تتكرر تلك الفاجعة التي حطت بإسرائيل أرضًا.

وقال "جيرشون هاكوهين" أن هناك اتفاقيات سلام مع مصر والأردن ، وخلال السنوات العشر من الحرب الأهلية السورية تضاءل التهديد العسكري السوري لـ إسرائيل.

وتابع أن الجيش المصري اجتاح دولة إسرائيل خلال حرب الاستقلال 1948، وهدد تل أبيب وشكل تهديدًا وجوديًا وقام بإطلاق مئات الآلاف من الصواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأفاد أن هناك هجوم إعلامي على ميزانية الجيش الإسرائيلي هذه الأيام قائلًا "يحمل المراسلون الاقتصاديون والمعلقون العسكريون السطحيون ادعاء لا أساس له من الصحه حول أن التهديدات الأمنية لدولة إسرائيل قد تضاءلت ، وبالتالي من المستحسن تقليص ميزانية الجيش".
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