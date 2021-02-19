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جامعة القاهرة تنشئ أكبر مركز لتأهيل ذوي الإعاقة في الشرق الأوسط

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:13 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال علاء بلبع، عميد كلية العلاج الطبيعي الأسبق بـ جامعة القاهرة، إن الجامعة تشعر بمسؤولية كبيرة تجاه ذوي الإعاقة، ولهذا تم تخصيص قطعة من الأرض من أجل إنشاء مركز من أجل تأهيل ذوي الإعاقة من أجل دمجهم في المجتمع.

واسترسل "بلبع" خلال حواره ببرنامج "صباحنا مصري": المجتمع ليس لديه ثقافة التعامل مع ذوي الإعاقة، منوها إلى أن الشوارع والأماكن غير مهيئة في مصر من أجل هذه الفئة، ولهذا يجب أن يتم تهيئة الواقع من أجل دمجهم.


وأضاف، الهدف من المركز هو تأهيل ذوي الإعاقة وإزالة العقبات التي تواجههم، منوها إلى أن جامعة القاهرة خصصت 17 فدان من أجل هذا المركز.

وأوضح، أن هذا المركز سيعد أكبر مركز لتأهيل ذوي الإعاقة في الشرق الأوسط، معقبا: سيكون مركز متفرد تماما بما يحتويه.

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