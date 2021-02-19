التعليم العالي في أسبوع.. إعلان نتائج مؤتمر بناء القدرات الريادية لطلاب الجامعات المصرية.. تفاصيل البدء في إنشاء 6 جامعات تكنولوجية.. وميكنة 115 مستشفى جامعي

التعليم العالي:

تعيين 1067 عضو هيئة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة والمتوسطة في 2021

البدء فى إنشاء ٦ جامعات تكنولوجية.. وميكنة ١١٥ مستشفى جامعيا

فتح باب التقدم لجائزة "فيليكس هوفويت بوانيي" لليونسكو للسعي إلى السلام

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا بشأن مبادرة "حرم جامعي رياضي صحي"

تدريب 12 ألف متدرب في مجالات الذكاء الصناعي والحوسبة السحابية والشبكات













شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، فتح باب التقدم لجائزة "فيليكس هوفويت بوانيي" لليونسكو للسعي إلى السلام، تدريب 12 ألف متدرب في مجالات الذكاء الصناعي والحوسبة السحابية والشبكات.













استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، حول أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المعينين والمنتدبين والمعارين بالمعاهد العالية الخاصة والمتوسطة خلال العام الدراسى 2020/2021 والتى بلغت (1067) حتى الآن.













وأشار التقرير إلى أن عدد رؤساء مجالس الإدارة بالمعاهد الذين تمت الموافقة على تعيينهم بلغ (80) رئيسًا موزعين على النحو التالى: (30 بالمعاهد الهندسية، 32 بالمعاهد الإدارية والحاسب والنظم، 5 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 7 بمعاهد السياحة، 2 بمعاهد الإعلام واللغات، 2 بالمعاهد الزراعية، 2 بمعاهد العلوم الصحية والتمريض).









وأضاف التقرير أن هناك حوالى (114) عميدًا تم تعيينهم بالمعاهد موزعين على النحو التالى: (19 بالمعاهد الهندسية، 50 بالمعاهد الإدارية والحاسبات والنظم، 17 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 16 بمعاهد السياحة، 8 بمعاهد الإعلام واللغات، 2 بالمعاهد الزراعية، 2 بمعاهد العلوم الصحية والتمريض).













كما عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التعليم العالى للعام المالى 2021/2022، وذلك بمقر وزارة التخطيط.













وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن التعليم هو أهم العناصر فى الخطة الاستثمارية للدولة ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، وهو من القطاعات التى تأتى فى مقدمة قطاعات التنمية البشرية ويلعب دورًا مهمًا فى عملية التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة فى إمداد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التى من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى.













وقالت "السعيد" إنه من المهم أن تتوافق مشروعات المنظومة التعليمية مع خطة الدولة سواء فى إتاحة التعليم أو فى سد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل، مشيرة إلى أن قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية فى خطة هذا العام، فالتعليم له انعاكاسات مختلفة فى خطة بناء الإنسان وتقليل نسب البطالة على مستوى الخريجين، وهو يعضد توجه الدولة وخطتها الاستثمارية التى تقوم على التنمية البشرية بشكل أساسي.









بينما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول فعاليات المؤتمر الطلابي تحت عنوان (بناء القدرات الريادية لطلاب الجامعات المصرية)، خلال الفترة من 13 إلى 14 فبراير الجاري، وذلك بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.









وأوضح التقرير أن المؤتمر جاء تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تسعى لبناء شخصية الطالب الجامعي وإعداده للقيادة.





وأشار التقرير إلى أن المؤتمر يهدف إلى تنمية وتدريب الطلاب للوصول إلى أقصى قدراتهم على المستوى الشخصي والمهني، وعرض الأفكار المبتكرة وتقديم النصائح الفنية للطلاب التي ستعمل على إعداد قائد على المستوي الشخصي والعام.









وتناول المؤتمر عددًا من الموضوعات الهامة، منها: مواجهة التحديات وتطوير قدرات الفريق، وإدارة الذات وتطوير الصفات الشخصية، وإدارة الوقت، ومهارات التواصل، وأهمية المبادئ الأخلاقية في القيادة، وبناء القدرات الريادية وكيفية استغلال الفرص وتنميتها، وريادة الأعمال لإعداد شباب واعد، وتنمية القدرة علي اتخاذ القرار.









وشارك في فعاليات المؤتمر ممثلي الاتحادات الطلابية، بواقع 5 طلاب من جامعات (عين شمس، القاهرة، المنصورة، الجامعة الأمريكية، الجامعة الألمانية، الجامعة البريطانية، جامعة مصر الدولية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والأكاديمية الحديثة "كوفنتري").













وفي سياق آخر أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة ( يونسكو - الكسو - ايسيسكو)، فتح باب التقدم لنيل جائزة "فيليكس هوفويت بوانيي" لليونسكو للسعي إلى السلام لعام 2021.









وتهدف الجائزة التي تأسست عام 1989 إلى تكريم الأفراد الأحياء والهيئات أو المؤسسات العامة أو الخاصة التي قدمت مساهمة كبيرة في تعزيز السلام أو السعي والحفاظ عليه، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ودستور اليونسكو.









وتمنح الجائزة كل عامين (مرشح واحد أو أكثر)، وتبلغ قيمتها 150.000 دولار، تقسم بالتساوي بين الفائزين (بحد أقصى ثلاثة فائزين).









كما استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بشأن إطلاق مبادرة "حرم جامعي رياضي صحي" على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان.









وأشار التقرير إلى أن المبادرة تهدف إلى إعداد قيادات شبابية كسفراء لتوعية المجتمع الطلابي بالجامعات والمعاهد المصرية بضرورة الالتزام بمجتمع رياضي صحي خالٍ من الأمراض، فضلا عن تفعيل دور الأنشطة الطلابية في بناء القائد الفعال، والتوعية بأهمية الرياضة في الحد من الأمراض والأوبئة والوقاية منها.









وأوضح التقرير أن الاشتراك بالمبادرة يتطلب التسجيل الإلكتروني (استمارة للجامعة باسم الجامعة، استمارة اللجنة التنسيقية لإدارة المبادرة، تشكيل فريق العمل للمبادرة، الخطة التنفيذية لأنشطة المبادرة).









وفي سياق متصل استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا قدمه الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، حول فعاليات المؤتمر الثاني لشركة هواوي العالمية، وعرض مشروع اتحاد الشركات لتوظيف المواهب ITB.









وذكر التقرير أن ممثلي شركة هواوي، عرضوا تفاصيل مشروع اتحاد الشركات لتوظيف المواهب ITB، وما تم تحقيقه من نتائج تجاوزت الخطة المعدة مسبقا، حيث تم التواجد داخل الجامعات الحكومية والخاصة وإنشاء أكثر من ٦٢ أكاديمية.













وأشار التقرير إلى حصول أكثر من ٣٠٠٠ من المتدربين على شهادات رسمية معتمدة في التخصصات التكنولوجية بالإضافة إلى تدريب أكثر من ١٢ ألف متدرب في مجالات البيانات الضخمة والذكاء الصناعي، والحوسبة السحابية والشبكات.







