عمرو حسن: مصر تلد دولة جديدة كل سنة وزيادة مواليدها 4 أضعاف الدول المتقدمة..فيديو

قال الدكتور عمرو حسن ، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن ظاهرة الزيادة السكانية والحد منها بمثابة تحدي ، لافتا إلى أن الإرهاب و الزيادة السكانية كلاهما يعدان أخطر الملفات الحالية.





ولفت الدكتور عمرو حسن، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، إلى أن المشكلة لا تكمن في أن عدد سكان مصر كبير ، ولكن المشكلة تكمن في معدل النمو السكاني المرتفع ، والذي يعادل أربع أضعاف الدول المتقدمة ، إلى جانب أن هناك علاقة وثيقة بين معدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي.





وأشار إلى أن ولا بد من أن يقل النمو السكاني حتى يلتمس المواطن العادي ، حجم المشروعات الاقتصادية، والتي حققت مصر طفرة كبرى فيها ، ساعدتها على التصدي لأزمة فيروس كورونا.





وتابع : التحكم في الزيادة السكانية يساعد في توفير فرص العمل بسهولة، ومشروع تنظيم الأسرة من أهم المشروعات التي من الممكن أن تتبناها مصر .





وأكمل : مصر كل سنة عدد زيادة سكانها يعادل عدد سكان دولة جديدة ، والمشكلة في الأصل متشابكة وتسبب مشكلات مترتبة ، كالأمية