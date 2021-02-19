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برلمان

برلماني يطالب الأعلى للإعلام باتخاذ إجراءات رادعة ضد تامر أمين لتصريحاته المسيئة عن الصعايدة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:38 م
الدكتور سامي فتحي
الدكتور سامي فتحي سوس
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القسم السياسي

أعلن الدكتور سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، تقدمه بطلب غدا السبت إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، بضرورة استدعاء رئيس المجلس الأعلى للإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمعرفة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد الإعلامي تامر أمين بشأن تصريحاته المسيئة في برنامجه على قناة النهار فيما يخص أولاد وبنات صعيد مصر.

ورفض سوس، في بيان له اليوم، تصريحات الإعلامي تامر أمين واصفا إياه بـ العنصرية، والتي عملت على تأجيج مشاعر أهل الصعيد جميعا نظرا لأن ما ذكره في حق بناتهم مسيء لهم ولن نسمح بذلك أبدا وسنقف ضده بكل قوة، مشيرا إلى أن الصعيد خرج علماء ومشاهير ورواد في كل المجالات.

وطالب عضو مجلس النواب، المجلس الأعلى للإعلام بوقف برنامج تامر أمين واتخاذ إجراءات رادعة ضده حتى لا يتكرر هذا الأمر وانتصار لأهل صعيد مصر.
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