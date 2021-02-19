ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مايسة شوقى: على المواطنين الوقوف بجانب الدولة لمواجهة الزيادة السكانية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:22 م
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
Advertisements
البهي عمرو
قالت الدكتورة مايسة شوقى، رئس قسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، إن الزيادة السكانية تمثل مشكلة كبيرة، موضحة : " لو الشخص خلف أثنين سيعطى لهم الاهتمام ويستطيع توفير لهم التعليم الأفضل والرعاية الصحية الأفضل".  

وأضافت خلال مداخلة هاتفية  بـ" نشرة الأخبار" المذاعة على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن الجميع يجب أن يقف بجوار الدولة ويساعدها من أجل حل تلك الأزمة.

ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أخر حديث له فى أحد الافتتاحات تحدث عن هذا الموضوع بشكل كامل، ولذلك نطالب الجميع بالوقوف بجانب الدولة.

وقد قال عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن  مصر لها تاريخ طويل في محاربة الزيادة السكانية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والبدء في تنفيذ برامج تنظيم الأسرة.

وأضاف   :" دول كثيرة بدأت في معالجة ملف الزيادة السكانية من الستينيات وأغلقت هذا الأمر ولكن مصر مازالت تواجه خطر الزيادة السكانية ".

وتابع:"  مرت على مصر فترات إنجاز في ملف الزيادة السكانية ومررنا بفترات تراجع كبير في ملف الزيادة السكانية " و:" من يتابع الدولة المصرية في آخر 7 سنوات تحقق إنجازات، ومصر قادرة على تحقيق إنجاز في هذا الملف".

ولفت حسن:" هناك إرادة سياسية للتصدير لملف الزيادة السكانية ووضع حلول جذرية لهذا الملف ".


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عمرو حسن: الزيادة السكانية والإرهاب أكبر خطر يواجه مصر

عمرو حسن: «تنظيم الأسرة» أكبر مشروع استثماري يمكن أن نجني منه أرباحا

مقرر القومي للسكان السابق: يجب زيادة الطلب على استخدام وسائل منع الحمل

عمرو حسن: مصر قادرة على تحقيق إنجاز في ملف الزيادة السكانية .. فيديو

مقرر القومي للسكان السابق: زيادة الطلب على وسائل تنظيم النسل ضرورة

مقرر القومي للسكان السابق يكشف مخاطر إنجاب الأطفال بشكل متتالٍ .. فيديو

ترشيحاتنا

400 كيلو بموتوسيكل في عز المطر.. حكاية شاب جاء من الفيوم لدمياط من أجل لقمة عيشه.. شاهد

للمأذون وأولياء الأمور.. عقوبات تصل للحبس والغرامة بسبب زواج القاصرات

قناة النهار تعتذر لأهل الصعيد وتفتح تحقيقًا عاجلًا مع تامر أمين

الأرصاد تكشف حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات

وقفتهم المميزة.. الجهاز الطبي في المريخ السوداني يوجه رسالة شكر لـ نظيره بالأهلي

قصة كفاح فتاة صعيدية.. هيام درست الهندسة وفتحت مطعم كبدة وسجق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات