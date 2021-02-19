مايسة شوقى: على المواطنين الوقوف بجانب الدولة لمواجهة الزيادة السكانية

قالت الدكتورة مايسة شوقى، رئس قسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، إن الزيادة السكانية تمثل مشكلة كبيرة، موضحة : " لو الشخص خلف أثنين سيعطى لهم الاهتمام ويستطيع توفير لهم التعليم الأفضل والرعاية الصحية الأفضل".





وأضافت خلال مداخلة هاتفية بـ" نشرة الأخبار" المذاعة على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن الجميع يجب أن يقف بجوار الدولة ويساعدها من أجل حل تلك الأزمة.





ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أخر حديث له فى أحد الافتتاحات تحدث عن هذا الموضوع بشكل كامل، ولذلك نطالب الجميع بالوقوف بجانب الدولة.





وقد قال عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن مصر لها تاريخ طويل في محاربة الزيادة السكانية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والبدء في تنفيذ برامج تنظيم الأسرة.





وأضاف :" دول كثيرة بدأت في معالجة ملف الزيادة السكانية من الستينيات وأغلقت هذا الأمر ولكن مصر مازالت تواجه خطر الزيادة السكانية ".





وتابع:" مرت على مصر فترات إنجاز في ملف الزيادة السكانية ومررنا بفترات تراجع كبير في ملف الزيادة السكانية " و:" من يتابع الدولة المصرية في آخر 7 سنوات تحقق إنجازات، ومصر قادرة على تحقيق إنجاز في هذا الملف".





ولفت حسن:" هناك إرادة سياسية للتصدير لملف الزيادة السكانية ووضع حلول جذرية لهذا الملف ".







