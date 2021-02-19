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تعليم

جامعة الدلتا التكنولوجية: إعادة جدولة مواعيد الامتحانات.. وإجراؤها بهذه الطريقة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:26 م
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد
قالت هدير عاطف المتحدث الإعلامي باسم جامعة الدلتا التكنولوجية ، إنه سيتم إعادة جدولة مواعيد الامتحانات وقفًا للمواعيد الجديدة و للخطة المقررة من قبل الجامعة .

وأضافت ، أن الجامعة تستعد لإجراؤها مباشرة بعد الانتهاء من إجازة نصف العام ، والتي تم مدها أسبوع وفقًا لقرارات مجلس الوزراء .

كما أنه سيتم انعقادها بنفس الطريقة المقررة قبل التأجيل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة .

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وأشارت إلى أنه سيتم ترحيل المواد وفقًا للجدول الجديد ، ومراعاة نفس الترتيب المواعيد لكل مادة ، وتقسيم طلاب كل فرقة على مجموعات وفقًا للأيام المقررة لكل مجموعة .

وكانت المتحدث الإعلامي باسم جامعة الدلتا التكنولوجية ، قد أوضحت إن الجامعة مستمرة في تقديم الدعم الأكاديمي لطلابها في المقررات الدراسية التي تم طرحها هذا الفصل ، وذلك بعد قرارات مد إجازة نصف العام .

وأضافت ، خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه يتم التواصل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالجامعة ، والتفاعل معهم لتدريبهم على أشكال الامتحانات .


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