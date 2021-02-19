استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية لليوم الثاني على التوالي .. شاهد

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية لليوم الثاني على التوالي، وارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وبدأت أشعة الشمس في السطوع صباحًا، بعد الأمطار التي شهدتها المدينة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط طقس بارد وغير مستقر.

وشهدت الشوارع والمحاور الرئيسية وعلى رأسها الكورنيش وشارع أبوقير والطريق الساحلي، سيولة مرورية وانتظام في حركة السيارات على أغلب المحاور.

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وشهدت محافظة الإسكندرية، تساقط أمطار متوسطة إلي غزيرة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط درجة برودة وصلت إلى الصقيع، وتساقطت امطار ثلجية على بعض المناطق غرب المحافظة.

ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.

وحذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة منذ صباح الثلاثاء الماضي.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.