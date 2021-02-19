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حوادث

بينهم سيدتان.. ضبط 5 أشخاص بحوزتهم هيروين وكوكايين بالجيزة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:10 م
مخدرات
مخدرات
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملاتها لضبط تجار المواد المخدرة والخارجين عن القانون.
وتمكنت الحملات من ضبط كمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الأيس، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول بحوزة 4 أشخاص "سيدتين وعاطلين" لثلاثة منهم معلومات جنائية، وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطهم حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة .
كما تم ضبط كمية لمخدر الكوكايين، وكمية لمخدر الهيروين، وكمية لمخدر الأيس، و2 طبنجة، وعدد من طلقات الصوت، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول، وميزان بحوزة عاطل ، له معلومات جنائية وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة .
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
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