بينهم سيدتان.. ضبط 5 أشخاص بحوزتهم هيروين وكوكايين بالجيزة

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملاتها لضبط تجار المواد المخدرة والخارجين عن القانون.

وتمكنت الحملات من ضبط كمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الأيس، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول بحوزة 4 أشخاص "سيدتين وعاطلين" لثلاثة منهم معلومات جنائية، وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطهم حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة .

كما تم ضبط كمية لمخدر الكوكايين، وكمية لمخدر الهيروين، وكمية لمخدر الأيس، و2 طبنجة، وعدد من طلقات الصوت، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول، وميزان بحوزة عاطل ، له معلومات جنائية وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة .