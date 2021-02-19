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حوادث

ضبط شخص نصب على آخر بزعم إنهاء إجراءات حصوله على قرض

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:40 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين مالك شركة للتوريدات العمومية بتضرره من موظف بأحد البنوك لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى نظير إنهاء إجراءات الحصول على قرض للشركة المملوكة له من البنك – على غير الحقيقة .

 بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ ، وأن وراء تلك الواقعة( أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بالجيزة) .. إذ قام المذكور بإستغلال طبيعة عمله السابق كمندوب تسويق بإحدى الشركات لتقديم خدمات وعروض القروض لعملاء البنك وقام بالنصب والإحتيال على الشاكى والإستيلاء منه على مبلغ مالى بعد إيهامه بقدرته على إنهاء إجراءات حصوله على قرض مالى خاص لشركته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال الشاكى وما أسفرت عنه التحريات أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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