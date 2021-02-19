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أخبار البلد

الصعيد مصنع الرجال.. مصطفى بكرى يوجه رسالة قوية لـ تامر أمين

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:07 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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مصطفى كرم

علق النائب مصطفى بكرى، على تصريحات الإعلامي تامر أمين، عن أهالي الصعيد عبر برنامجه على قناة النهار.

‏وكتب مصطفى بكرى، عبر حسابه على «تويتر»:«الأخ الإعلامي تامر أمين.. نساء الصعيد لا يعملن خادمات في البيوت، ورجال الصعيد لا يقبلون الجلوس في البيوت لتصرف عليهم بناتهن، الصعيد مصنع الرجال، ويعرف العيب جيدا، أتمني منك الإعتذار لمن أصيبوا برزاز كلماتك».

ونشرت قناة النهار فيديو للإعلامي  تامر أمين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك "، وذلك  لتوضيح حقيقة تصريحه بشأن فتيات الصعيد.

 وقال تامر امين فى الفيديو:"أنا حبيت أعمل الفيديو لأني لقيت حالة من حالات التضخيم و الاصطياد في الماء العكر ومحاولة لتوقيعي والمواطنين من حبايبنا وأخواتنا في الصعيد حبيت اعمل الفيديو للتوضيح علشان نقطع الطريق أمام الناس اللى بتحاول تصطاد فى الماء العكرة، وتابع امين:  في ناس اخذوا كلامي اللى بتكلم فيه عن مبادرة الرئيس السيسي عن الزيادة السكانية وضرورة التصدي له، وحاولوا يصوروا الفيديو وتم اجتزائه، أولا لا أنا ولا غيري يقدر يهين الصعايدة لأن أنا مقتنع بأن الصعيد شرف مصر وعز مصر وكرامة مصر"، مضيفا:"ثانيا لأن أنا أصلا فلاح ومن محافظة ريفية زراعية ومحدش بيهين نفسه، ثالثا :  بتكلم أن في فئة قليلة من اللى بتخلف 8 أو 9 و 10عيال بيعملوا وسيلة لكسب الرزق من خلال الخلفة عشان يشحنوا عيالهم يشتغلوا في المصانع و ورش وغيرها".

واكد تامر امين : في ناس في الصعيد محترمة وعزيزة وكلها وعي ووطنية وفهم وأرجوكم بلاش زرع فتن وبقول لقناة الجزيرة انتوا طول الوقت عايزين تشوهوا في مصر".

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