بحضور النيابة.. تمثيل المتهمين بواقعة مقتل وكيل وزارة وزوجته بسرابيوم

شهدت قرية سرابيوم بمركز ومدينة فايد بمحافظة الاسماعيلية، ، اليوم الجمعة، تكثيف امني، بالتزامن مع قيام المتهمين في واقعة مقتل وكيل وزارة الزراعة الاسبق وزوجته داخل منزلهما بغرض سرقتهما، بتمثيل الجريمة.





واصطحب فريق من النيابة العامة اليوم الجمعة المتهمين بارتكاب واقعة "مذبحة سرابيوم" بالإسماعيلية والتي راح ضحيتها مُسن وزوجته قبل عدة أيام.





وقال شهود عيان ان القرية شهدت تكثيف أمني في الساعات الاولي من صباح اليوم حول منزل المجني عليهما فيما دخل الجناة إلي المنزل لتمثيل الجريمة بالكامل وتصويرها.





واعترف المتهمان تفصيليًا بارتكاب واقعة قتل محمد عامر مدير بالزراعة بالمعاش وزوجته في قرية «سرابيوم»، التابعة لمركز فايد، أمس.





وقال المتهمان، في التحقيقات إنهما ترصدا المجني عليه في حديقة منزله، لمعرفتهما بقيامه لأداء صلاة الفجر يوميًا، بغرض الإستيلاء على مفاتيح المنزل منه، وسرقته وقاما بتقييد المجني عليه من قدميه، وكتم أنفاسه لحين التأكد من وفاته، ثم قاما بسحبه إلى داخل السور الخاص بمنزله علي سلم حديث الإنشاء.





ودخل المتهمان إلى المنزل، بعد الاستيلاء على المفاتيح من المجني عليه، وتمكنا من الاستيلاء على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، كان المجني عليهما يحتفظان بها في درج السرير الخاص بالمجني عليه واعتدى المتهم الأول وشهرته "فراويلا" بآلة حادة مدببة على المجني عليها زوجة المجني عليه الأول وطعنها عدة طعنات وكتم أنفاسها، لحين التأكد من وفاتها.





واستولي المتهمان على المبلغ المالي والمشغولات الذهبية، وأرشد بعد ضبطهما عن مكان اخفاء المسروقات وجزء من المبلغ المالي المتبقي، بعد إنفاق جزء منه.