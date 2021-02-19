3851 عطلا كهربائيا فى الأردن بسبب الطقس السيئ

شهدت أنحاء الأردن خلال اليومين الماضيين 3851 حالة انقطاع في التيار الكهربائي بسبب المنخفض الجوي الذي عبر البلاد، أُصلح 3773 منها بنسبة انجاز بلغت 98 بالمئة تقريبا، فيما تجري معالجة بقية الأعطال.





وبحسب صحيفة "الغد" الأردنية، أشاد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، بأداء ورش قطاع الكهرباء الفنية العاملة في الميدان في التعامل مع حالات الانقطاع في التيار الكهربائي مؤكدا ان النظام الكهربائي شهد خلال المنخفض الجوي استقرارا في الاحمال الكهربائية.





وبهذا الخصوص قال إن أعلى حمل للنظام الكهربائي تم تسجيله يوم الأربعاء الماضي عند الساعة 53ر17 مساء وبلغ 3375 ميجاواط “وهو ضمن المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من السنة مقارنة بأعلى حمل للنظام تم تسجيله في نفس الشهر من العام الماضي وبلغ 3630 ميجاواط.





وعن تفاصيل الأعطال قال الدكتور اللبون إن شركة الكهرباء الأردنية المسؤولة عن توزيع الكهرباء وسط المملكة تعاملت مع 2845 عطلا تم معالجة 2778 منها، فيما تعاملت شركة توزيع الكهرباء المسؤولة عن مناطق الجنوب وغور الأردن وشرق المملكة مع 275 عطلا تم معالجة 265 منها.





وفي مناطق شركة كهرباء محافظة إربد المسؤولة عن شمال المملكة فقد تعاملت الشركة مع 731 عطلا تم معالجة 730 عطلا فيما يجري حاليا المتابعة مع الشركات لاعادة التيار للانقطاعات المتبقية.





ووفق الدكتور اللبون تعاملت مراكز الاتصال التابعة للهيئة وشركات الكهرباء مع المكالمات التي وردت الى هذه المراكز وتركزت غالبيتها في قطاع الكهرباء، حاثا شركات توزيع الكهرباء على سرعة الاستجابة لاتصالات المواطنين واعادة التيار الكهربائي بالسرعة الممكنة.





وأكد اللبون ان كوادر الهيئة تتابع على مدار الساعة أداء شركات الكهرباء وجهود إعادة التيار الكهربائي للمناطق التي تحدث فيها انقطاعات بسبب الظروف الجوية، مشيدا بجهود كوادر الهيئة التي مارست عملها من خلال فرق ميدانية ومن خلال مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة.