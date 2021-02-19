264 محلًا يشاركون في الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية حتى الأن

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين، عن مشاركة 264 محلًا تجاريًا في فعاليات الأوكازيون الشتوى حتى الأن.

وكشف أحمد عبد الحميد، مدير الرقابة التجارية بإدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالإسكندرية عن إصدار تصاريح مشاركة لفعاليات الأوكازيون الشتوى لعدد 264 محلًا تجارىًا منذ بدء الأوكازيون في 7 فبراير.





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وأضاف بيان صادر عن مديرية التموين بالإسكندرية أنه تحرير عدد 25 محضر لمحلات شاركت فى الآوكازيون بدون تصريح، وتحرير عدد 6 محاضر لمحلات أوكازيون وهمى.

يأتي هذا بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين بتشديد الرقابة على الأسواق و المحلات التجارية والمخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام و ضبط الأسواق.

يذكر أن الأوكازيون الشتوي انطلق في السابع من فبراير الجاري ويستمر لمدة شهر كامل، على أن يكون لكل محل أسبوعين وذلك وفقا لقرار الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال المهندس محمود القلش معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية للإعلام والاتصال السياسى، إن المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، شدد على إحكام الرقابة التجارية على المحلات التجارية أثناء فترة الأوكازيون.

وأكد حرصه على تطبيق القرار الوزارى، حيث يتم إلزام المحلات المشاركة في الأوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة في إدارة التجارة الداخلية، كما يلزم الجهات المشاركة الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا بالثمن الفعلى للسلع قبل التخفيضات.

يذكر أن إدارة التجارة الداخلية بالمديرية حررت العديد من المخالفات المتعلقة بإعلان بعض المحلات عن أوكازيونات وهمية قبل بداية الفعاليات الرسمية له وذلك خلال الفترة الماضية.