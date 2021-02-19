القابضة للمياه: سحب تجمعات الأمطار بالقاهرة والجيزة

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جهود شركتى الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، لسحب تجمعات المياه، نتيجة سقوط الأمطار على عدد من المناطق، صباح اليوم، لمدد متفاوتة.





وقال المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم الانتهاء من سحب تجمعات المياه، بمعدات وأفراد الشركة، وذلك بكافة المحاور الرئيسية، ومنها: "المتحف المصري الكبير - طريق الكورنيش – وحي الوراق ".





وأجرى المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، جولة بمناطق مدينة نصر، ومصر الجديدة؛ لمباشرة أعمال سحب المياه والتأكد من عدم وجود أى تجمعات لها.



