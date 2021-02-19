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برلمان

بعد تصريحاته ضد الصعايدة.. برلمانية تهاجم تامر أمين وتشكر قناة النهار

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:07 م
تامر أمين
تامر أمين
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فريدة محمد

استنكرت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ماذكره الإعلامي تامر أمين، فى برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، وإهانة أهالينا من الصعيد والفلاحين، واصفه  ما ذكره بأنها تصريحات تسئ للمواطنين لا يجب ان تصدر من شخص يعتبر أحد المسؤولين عن تكوين الرأي والمعرفة.

وأكدت مايسة عطوة ،إن مناقشة القضايا الهامة والتي تمثل أمن قومي للبلاد يجب أن تكون من شخصيات اعلامية تتمتع بالثقافة والمعرفة الكافية حتى تصل أهمية القضية لكافة المواطنين في ربوع الجمهورية، مشيرة إلى أن تحرك الهيئة الوطنية للإعلام واعتذار قناة النهار هو أسرع رد تجاه ما اثير من اهانه للشعب المصري.

وتقدمت مايسه عطوة بالشكر لإدارة قناة النهار وتقديمها للاعتذار للمواطنين، وهو ما يتطلب ان توكل القضية إلى اعلاميين متخصصين في قضايا الرأي العام لأهمية الموضوعات
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