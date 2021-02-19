بالأيام .. ننشر تفاصيل جداول حضور الطلاب في المدارس خلال الترم الثاني

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،عن التفاصيل الكاملة لجداول ونظام حضور الطلاب في المدارس خلال افصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، مشيرًا إلى أن الحضور سيكون وفقا لجداول تبادلية لجميع الصفوف الدراسية مثلما حدث في الفصل الدراسي الاول مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا .





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وأوضح وزير التربية والتعليم أن نظام وجداول الحضور في المدارس ستكون كما يلي :





بالنسبة لتلاميذ رياض الاطفال والصفوف من الاول حتى الثالث الابتدائي

يبلغ عددهم 8 مليون و150 ألف و793 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، وسيكون حضورهم في مدارس الفترة الواحدة 4 ايام في الاسبوع ( من الاحد إلى الاربعاء ) ، اما في مدارس الفترتين سيكون حضورهم 3 أيام في الاسبوع (السبت – الاثنين - الاربعاء).





بالنسبة للتلاميذ الصفوف من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي

يبلغ اجمالي عددهم 6 مليون و27 ألف و 116 طالب وطالبة ، وسيكون حضورهم في مدارس الفترة الواحدة يومين اسبوعيا (السبت والخميس) ، اما في مدارس الفترتين فسيكون حضورهم 3 أيام في الاسبوع (الاحد – الثلاثاء – الخميس).





بالنسبة لطلاب الصفوف من الاول حتى الثالث الاعدادي

يبلغ اجمالي عددهم 5 مليون و 206 ألف و844 طالب وطالبة ، وسيكون حضورهم يومين فقط في الاسبوع ، بحيث يحضر طلاب الصف الاول الاعدادي (السبت والثلاثاء) ، ويحضر طلاب الصف الثاني الاعدادي (الأحد والاربعاء) ، ويحضر طلاب الصف الثالث الاعدادي يومي (الاثنين والخميس).





بالنسبة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي

يبلغ اجمالي عددهم مليون 777 ألف و 317 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، وسيكون حضورهم يومين فقط أسبوعيا.





كما كشف وزير التربية والتعليم ، أنه قد تقرر ان يكون الحضور في المدارس اختياري (بدون غياب) حسب الجداول كما تم في الترم الأول بدءًا من السبت 13 مارس 2021 مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس.