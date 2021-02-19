ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بالأيام .. ننشر تفاصيل جداول حضور الطلاب في المدارس خلال الترم الثاني

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:47 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،عن التفاصيل الكاملة لجداول ونظام حضور الطلاب في المدارس خلال افصل الدراسي الثاني  من العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، مشيرًا إلى أن الحضور سيكون وفقا لجداول تبادلية لجميع الصفوف الدراسية مثلما حدث في الفصل الدراسي الاول مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا .

وأوضح وزير التربية والتعليم أن نظام وجداول الحضور في المدارس ستكون كما يلي :

 بالنسبة لتلاميذ رياض الاطفال والصفوف من الاول حتى الثالث الابتدائي 
يبلغ عددهم 8 مليون و150 ألف و793 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، وسيكون حضورهم في مدارس الفترة الواحدة 4 ايام في الاسبوع ( من الاحد إلى الاربعاء ) ، اما في مدارس الفترتين سيكون حضورهم 3 أيام في الاسبوع (السبت – الاثنين  - الاربعاء).

بالنسبة للتلاميذ الصفوف من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي 
يبلغ اجمالي عددهم 6 مليون و27 ألف و 116 طالب وطالبة ، وسيكون حضورهم في مدارس الفترة الواحدة يومين اسبوعيا (السبت والخميس) ، اما في مدارس الفترتين فسيكون حضورهم 3 أيام في الاسبوع (الاحد – الثلاثاء – الخميس).

بالنسبة لطلاب الصفوف من الاول حتى الثالث الاعدادي 
يبلغ اجمالي عددهم 5 مليون و 206 ألف و844 طالب وطالبة ، وسيكون حضورهم يومين فقط في الاسبوع ، بحيث يحضر طلاب الصف الاول الاعدادي (السبت والثلاثاء) ، ويحضر طلاب الصف الثاني الاعدادي (الأحد والاربعاء) ، ويحضر طلاب الصف الثالث الاعدادي يومي (الاثنين والخميس).

بالنسبة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي 
يبلغ اجمالي عددهم مليون 777 ألف و 317 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، وسيكون حضورهم يومين فقط أسبوعيا.

كما كشف وزير التربية والتعليم ، أنه قد تقرر ان يكون الحضور في المدارس اختياري (بدون غياب) حسب الجداول كما تم في الترم الأول بدءًا من السبت 13 مارس 2021 مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس.

وقال وزير التربية والتعليم : سيكون الغياب اختياري بمقتضى إقرار رسمي من ولي الأمر في الإدارة التعليمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : من حق ولى الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التعليم لـ صدى البلد : غياب طلاب المدارس الفنية الآن "غلط" .. الدراسة مستمرة حتى 10 يناير

التعليم: الدراسة منتظمة عبر قنواتنا ومنصاتنا الالكترونية وسط اقبال كبير من الطلاب رغم إغلاق المدارس .. المصادر التعليمية متاحة لمن يملك انترنت ومن لا يملك .. وشوقي: سنستكمل المقررات بدون محذوفات

تيرم مش عادي| كيف مر الفصل الدراسي الأول على طلاب المدارس في مصر؟ صدى البلد يرصد حصادا مفصلا لأبرز أحداثه

طارق شوقي : انتظروا قرارات جديدة نهاية الأسبوع القادم بشأن امتحانات طلاب التعليم الفني

طارق شوقي: لن ينجح طالب بدون تقييم عادل.. فبدون الامتحانات سينهار التعليم

ائتلاف أولياء أمور مصر: قرارات وزير التعليم اليوم جيدة ومبتكرة.. ولكن طلاب الإعدادية مصدومين

ترشيحاتنا

تكلفة أقل وإنتاجية أعلى.. تفاصيل الزراعة بدون تربة

أحمد الطيب معلقا على مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بـ دوري أبطال أفريقيا

خطيب المسجد الحرام: التقاعد ليس حكما بالموت.. وعليكم بـ 10 أعمال في هذا العمر

لأول مرة.. الكرملين يكشف رتبة بوتين العسكرية في الجيش

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. اعرف حالة الطقس بدءًا من اليوم ولمدة أسبوع

يقع فيها كثيرون.. خطيب المسجد النبوي يحذر من 5 أفعال تظلم النفس وتنتهك حرمة رجب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات