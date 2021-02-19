ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القاهرة: انتشار سريع وطوارئ للتعامل مع تداعيات الأمطار

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:56 م
صدى البلد
Advertisements
عبد العزيز جمال
تعرضت منذ قليل بعض مناطق القاهرة لأمطار خفيفة خاصة بالمنطقة الشرقية فى مصر الجديدة ومدينة نصر ومنطقة المنصة وتم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات للمياه .

ويقوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الآن بجولة تفقدية بعدد من أحياء وشوارع العاصمة لمتابعة انتشار الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق .

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع تحسبًا لسقوط أمطار اليوم مشيرًا إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري  فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه .

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة  بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور .

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها  .
محافظ القاهرة: انتشار سريع وطوارئ للتعامل مع تداعيات الأمطار
محافظ القاهرة: انتشار سريع وطوارئ للتعامل مع تداعيات الأمطار
محافظ القاهرة: انتشار سريع وطوارئ للتعامل مع تداعيات الأمطار
محافظ القاهرة: انتشار سريع وطوارئ للتعامل مع تداعيات الأمطار
محافظ القاهرة: انتشار سريع وطوارئ للتعامل مع تداعيات الأمطار
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات