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محافظات

رئيس مياه القناة: افتتاح محطة أبو سلطان قريبا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:10 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، انه سوف يتم قريبا افتتاح محطة مياه " أبو سلطان" التابعة لمركز ومدينة فايد، وانه يتابع بنفسه لحظة بلحظة الأعمال النهائية من مراحل الإحلال والتجديد وصيانة المحطة والتي تقدر طاقتها بسعة تصميمية 90 لتر ث\، وذلك يتم القضاء تماما علي مشكلة ضعف مياه الشرب في قرية أبو سلطان وتوابعها.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه " أبو سلطان " تم الانتهاء منها علي مراحل، وذلك حرصا على عدم تأثر المناطق التي تغذيها المحطة بخدمة مياه الشرب، لافتا أن أعمال الإحلال والتجديد والصيانة هي حفاظا علي تلك المحطات وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا علي سحب العينات من المحطة بصفه دورية وتحليلها، وذلك للاطمئنان علي سلامة جودة المياه، للعمل على إنتاج مياه شرب صالحة ومطابقة للمواصفات القياسية.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
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