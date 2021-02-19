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بين الناس

خطر فى الشتاء.. مواطن يستغيث لتغطية كوفرية كهرباء فى حدائق القبة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:16 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

استغاث احد أهالي شارع سيدي حسين الوايلي بحدائق القبة عبر خدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد الإخباري من عدم وجود غطاء لكوفرية كهرباء بالشارع .

وأوضح ان الكوفرية تقع بشارع سيدي حسين الوايلي متفرع من شارع بور سعيد - الوايلي الكبير - حدائق القبة مما يعرض الاهالي والأطفال لخطر الصعق بالكهرباء وخاصة في أوقات الشتاء وسقوط الامطار.

وطالب الشاكي المسؤولين باتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة تغطية الكوفرية لضمان سلامة المواطنين والماره  بالشارع

والتواصل مع الشاكي على رقم : 01145453639

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

خطر فى الشتاء.. مواطن يستغيث لتغطية كوفرية كهرباء فى حدائق القبة
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