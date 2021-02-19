مطار القاهرة: وصول وسفر 236 رحلة جوية اليوم تقل 23 ألف راكب

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الجمعة، 117 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 13499 راكبا، كما يغادر المطار 119 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 9990 راكبا.





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر و الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.



