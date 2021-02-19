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أخبار البلد

مطار القاهرة: وصول وسفر 236 رحلة جوية اليوم تقل 23 ألف راكب

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:59 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الجمعة، 117 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 13499 راكبا، كما يغادر المطار 119 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 9990 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر و الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
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