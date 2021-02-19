نشرة أخبار العالم: هاري وميجان خارج العائلة المالكة البريطانية رسميًا.. واشنطن ترفع العقوبات عن إيران.. أول تحرك لـ تركيا بعد استبعادها من برنامج مقاتلات إف-35.. وإسرائيل تستعد لتوسيع منشآتها النووية

شهدت الساحة الإقليمية والدولية العديد من الأحداث المهمة على مدار الساعة وتصدر ذلك:





رسميا.. خروج هاري وميجان من العائلة المالكة البريطانية وتجريدهم من ألقابهم

واشنطن تلغي قرار ترامب بفرض عقوبات على إيران

أول تحرك لـ تركيا بعد استبعادها من برنامج مقاتلات إف-35

الأقمار الصناعية تكشف استعداد إسرائيل لتوسيع منشآتها النووية بـ ديمونة

توافق روسي أممي على ضرورة الحل السياسي في سوريا

سحب رعدية في السعودية وانخفاض الحرارة بالإمارات والكويت





رسميا.. خروج هاري وميجان من العائلة المالكة البريطانية وتجريدهما من ألقابهما





أعلن قصر باكنجهام الملكي البريطاني، خروج الأمير هاري، وزوجته ميجان ميركل رسميًا من العائلة الملكية البريطانية، وحرمانهم من جميع الألقاب الملكية، وتجريد الأمير الشاب من ألقابه العسكرية.





وقالت الملكة إليزابيث الثانية، إنها حزنت بعد أن أكد حفيدها "ودوقة ساسكس" أنهما لن يعودوا كأعضاء عاملين في العالة المالكة البريطانية.





وأكد القصر الملكي البريطاني في بيان، أن هاري وميجان سيظلان ملتزمين تجاه المملكة المتحدة باعتباره وطنهم، مضيفًا: "يظل دوق ودوقة ساسكس ملتزمين بواجبهما وخدمتهما في المملكة المتحدة وحول العالم، وقد عرضا دعمهما المستمر للمنظمات التي يمثلونها، بغض النظر عن دورهم الرسمي".





وجاء قرار قصر باكنجهام، بعد عام كامل من تنازل هاري وميجان عن أدوارهما كأحد كبار أفراد العائلة المالكة.





واشنطن تلغي قرار ترامب بفرض عقوبات على إيران





أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلغاء قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بفرض عقوبات على إيران، وهو إعلان قد يساعد واشنطن على التحرك نحو العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي يهدف إلى كبح البرنامج النووي لطهران.





وأبلغ القائم بأعمال السفير الأمريكي بالأمم المتحدة "ريتشارد ميلز" مجلس الأمن الدولي في رسالة أن الولايات المتحدة "تسحب بموجب هذا تأكيدات إدارة ترامب بأن واشنطن أعادت فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران".





وقال ميلز في الرسالة إن رفع العقوبات عن إيران بموجب قرار مجلس الأمن لعام 2015 الذي يؤيد الاتفاق النووي مع ست قوى كبرى، والتي أعادها ترامب في سبتمبر الماضي، لا تزال منتهية.





أول تحرك لـ تركيا بعد استبعادها من برنامج مقاتلات إف-35





لجأت الحكومة التركية إلى القضاء بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد استبعاد الأخيرة لها من برنامج مقاتلات "إف-35"، جراء حيازة أنقرة منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية.





وتحاول تركيا بذلك إطلاق حملة ضغط في أمريكا أجل إعادة قبولها في برنامج المقاتلات الحديثة، حيث أبرمت تركيا عقدًا لمدة ستة أشهر بقيمة 750 ألف دولار بدءا من هذا الشهر، ووقع العقد من الجانب التركي، شركة الصناعات الدفاعية المرتبطة بالرئاسة.





وكانت أنقرة اعتبرت أن استبعادها من البرنامج أمر غير عادل، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات سابقة إنه يأمل في تحقيق نتائج إيجابية حول هذا الملف في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.





الأقمار الصناعية تكشف استعداد إسرائيل لتوسيع منشآتها النووية بـ ديمونة





كشفته صور جديدة التقطت عبر الأقمار الصناعية استعداد إسرائيل لتوسيع منشآتها النووية في مدينة ديمونة بصحراء النقب.





وجاءت خطوات إسرائيل نحو توسيع منشآتها النووية بعد أسابيع من إعلان الحكومة الإيرانية استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.





ولم تعلق السفارة الإسرائيلية في واشنطن على صور الاقمار الصناعية لكن اتحاد العلماء الأمريكيين لدى إسرائيل توقع وجود حوالى 90 رأسا حربيا مصنوعة من معدن البلوتونيوم المنتج في مفاعل الماء الثقيل.





توافق روسي أممي على ضرورة الحل السياسي في سوريا





بحث وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" مع المبعوث الأممي الخاص المعني بسوريا "جير بيدرسون"، في موسكو التسوية في دمشق مع التأكيد أنه لا بديل للحل السياسي.





وأفادت الخارجية الروسية بأن لافروف وبيدرسون ناقشا بالتفاصيل الدائرة الكاملة للقضايا المتعلقة بالتسوية في سوريا، بما في ذلك الأوضاع على الأرض ومهمات تقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأحوال الاجتماعية الاقتصادية.





وأوضح البيان، أن الجانبين أوليا اهتماما خاصا لعمل اللجنة الدستورية التي انعقدت جلستها الخامسة أواخر يناير في جنيف، كما تطرقا إلى نتائج الاجتماع الدولي الـ15 حول سوريا في إطار عملية أستانا، الذي جرى يومي 16 و17 فبراير في سوتشي.





وأكد الجانبان على أن الموقف المشترك المتمثل في أنه لا بديل للحل السياسي للأزمة السورية في إطار عملية يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بناء على احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها ووحدة أراضيها، كما ينص عليه القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.





سحب رعدية في السعودية وانخفاض الحرارة بالإمارات والكويت





توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في السعودية، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، وجازان، وعسير، والباحة، والرياض، والشرقية).





وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربيه الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.





وفي الكويت، توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم وغدًا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تتحسّن معه الأحوال الجوية، وتقل فرص الأمطار تدريجيًا.





وستكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية، ويكون البحر خفيفًا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.





وفي الإمارات، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائمًا جزئيًا إلى غائم ومغبرًا أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على بعض المناطق الساحلية والجزر، وتسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.