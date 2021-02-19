سلوى أبو الوفا: تحرك برلماني قوي لمناقشة تصريحات الإعلامي تامر أمين





طالبت سلوي أبو الوفا، عضو مجلس النواب، الهيئة الوطنية للإعلام وقناة النهار، باتخاذ موقف صارم وقوي تجاه الإعلامي تامر أمين، عما بدر منه من إهانة المواطنين بشكل عام والمرأة بشكل خاص، مضيفة أن هناك حالة من الغضب بين المواطنين في الصعيد والفلاحين بسبب تصريحات الإعلامي بشأن القضية السكانية.





وأكدت سلوى أبو الوفا، أنه سيكون هناك تحرك برلماني قوي بمجلس النواب، ومخاطبة الجهات المعنية بشأن تصريحاته الإعلامية، مشيرة إلى أن تقديم الاعتذار ليس كافيا، لما بدر فيجب ان يكون هناك اعتذارا للمرأة المصرية بشكل خاص.



