لاحتواء أزمة كورونا.. برلمانية تحذر من التجمع داخل النوادي الرياضية والمولات

قالت النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، إنه مع إنخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ نجد إهمالا في تطبيق الإجراءات الإحترازية من قبل البعض ، دون أي مبرر.





وأشارت الهواري ، في تصريحاتها لـ"صدى البلد" ، إلى أن الشباب هم أكثر الفئات إهمالا في تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتة إلى عدم ارتداء البعض منهم الكمامة بالشارع المصري ، أو داخل الأماكن المزدحمة.





ونوهت عضو البرلمان، بأنه على الرغم من بساطة هذه الإجراءات الاحترازية؛ لا زال هناك البعض لا يلتزمون بها، مشيرة إلى أن هناك نوادٍ ومولات تكون مكتظة بالمواطنين ، دون أي اعتبار للحالة الصعبة التي تمر بها الدولة ، ومحاولتها الدائمة في إحتواء هذه الأزمة





وسبق أن حذرت منظمة الصحة العالمية، دول العالم، من التراخي في إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد، مع انخفاض معدل الإصابات في العالم.





وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس، وفق لـ"روسيا اليوم": "الوقت الحالي ليس ملائما للتخلي عن الحذر".





وأضافت: "من غير الممكن أن نلقي بأنفسنا مرة أخرى في موقف عودة الحالات للزيادة".





وأعلنت منظمة الصحة العالمية انخفاض معدل الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الماضية، وسط تفاؤل من إمكانية إيجاد مخرج من الأزمة.



