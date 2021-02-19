حماية المستهلك ينصف مواطن تضرر من محل أثاث شهير بالأقصر

ألزمت إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، وتحت إشراف المهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، أحد المحلات الكبري لبيع الأثاث المكتبي برد مبلغ الشراء للأثاث غير المطابق للمقاسات والمواصفات المتفق عليها.





وكان المواطن (أ.م.أ) تقدم بشكوي ضد إحدى المحلات الكبري لبيع الأثاث المكتبي، مؤكدا أنه تم الاتفاق علي شراء أثاث مكتبي بمبلغ ٦٢٠٠٠ جنيه، وتم الاتفاق على مقاسات ومواصفات محددة الا أنه وجد عدد (٤) منضدة مربعة الشكل بهم مخالفة للمقاسات والمواصفات المتفق عليها، وصاحب المعرض يرفض الاستبدال أو رد مبلغ الشراء وعليه تم استدعاء المشكو في حقه وإلزامه برد مبلغ الشراء للأثاث غير المطابق للمقاسات والمواصفات المتفق عليها، وتم رد مبلغ ٦٢ ألف جنيه للعميل، وباشر تحقيق الشكوي عادل عامر.





كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا بحماية حقوق المستهلك ومنع الغش والتدليس.