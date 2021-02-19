وفد روسي يزور الاسماعيلية لفتح أسواق جديدة لتصدير الفراولة.. صور

زار وفد روسي، مزارع الفراولة الموجودة بنطاق محافظة الاسماعيلية ، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالمحافظة، اليوم الجمعة.





تفقد الوفد الروسي مصنع تعبئة وتغليف وتجميد الفراولة بالمنطقة الصناعية، للاتفاق علي تصدير ٣٠٠ طن يوميا خلال شهري أبريل ومايو، و كان في استقبالهم الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالاسماعيلية والمهندس علي غنيم مدير الشؤون الزراعية.





وأوضح محمود عبد القادر مدير ادارة المكافحة بمديرية الزراعة، أن المحافظة تطبق أحدث الأساليب الزراعية المتطورة في الزراعة المكشوفة والمحمية والمكافحة المتكاملة لإنتاج غذاء صحي وأمن وخالٍ من الأثر المتبقى من المبيدات.





وأشار الي تمتع المحافظة بمميزات التصدير والإنتاج للعديد من المحاصيل التسويقية المهمة على مستوى الجمهورية في الأسواق الخارجية لحصولها على أعلى معدلات المواصفات الدولية وشهادات الأيزو.





واوضح ان محطات فرز وتعبئة المحاصيل المعدة للتصدير الذي تتميز بها محافظة الاسماعيلية والزراعات التي تنتشر بها وأهم المعاملات المتبعة في حفظ وتداول المحاصيل المنتجة مجيبًا عن كافة تساؤلات الضيوف.





من جهته قال لمهندس احمد عبد الفتاح مدير البساتين، ان الهدف من تصدير محصول الفراولة هو زيادة دخل الدولة من العملات الأجنبية وزيادة دخل المزارع الاسماعيلي في ظل جاءحة كورونا التي تجتاح العالم و انتعاش الاقتصاد المصري بزيادة التصدير وتحقيق هامش ربح مناسب للمزارع خاصة ان المزارع الاسماعيلي لدية وعي وخبرة في تطبيق الممارسات الزراعية الصحية ومعرفة شروط التصدير جيدا





وأبدي الوفد الروسي اعجابه الشديد بمستوي الجودة لمحصول الفراولة الاسماعيلي والمعاملات التي تتم أثناء الزراعة من مكافحة بيولوجية التسميد حيوي ونظافة المحصول وكذلك معاملات مابعد الحصاد من فرز وتعبئة وتجميد.





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