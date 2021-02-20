نائب: تطلع بعض الشباب للثراء السريع يدفعهم لتجارة المخدرات

قال النائب احمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أنه ما زال يتواجد تجار بيع المخدرات في محيط كثير من القهاوي الشعبية في بعض المناطق، مشددا على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذه الفئات التي تعيق تقدم المجتمع.





جاء ذلك تعقيبا على حملة المسح القومي الشامل التي يقوم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والتي كشفت أن نسبة التدخين فيها 27.9%، ونسبة تعاطي المخدرات 5.9%، ونسبة الإدمان 2.3%، موضحا أن إنتشار هذه النسب تأتي بسبب تطلعات البعض للثراء الفاحش مما يدفعه لممارسة هذه التجارة، بالإضافة على تدني أخلاقيات البعض والبعد عن الدين والإهمال في ممارسة الرياضة.





ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة وضع رقابة دورية على القهاوي الشعبية والمناطق المشبوهة فضلا عن الصيدليات التي تقوم ببيع الحبوب المخدرة، لمواجهة هذا الخطر الزاحف الذي يلتهم طاقات الشباب ويخرب بيوتهم .





كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أوضحت إن حملة المسح القومي الشامل التي يقوم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، والأمانة العامة للصحة النفسية.





وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي تم إجراؤها على 30 ألف أسرة معيشية للشريحة العمرية من 12 سنة حتى 60 سنة بكافة محافظات الجمهورية، كشفت أن نسبة التدخين فيها 27.9%، ونسبة تعاطي المخدرات 5.9%، ونسبة الإدمان 2.3%، وذلك مقارنة بالنسبة العالمية التي بلغت 5.3%، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.





وأوضحت وزيرة التضامن أن نسبة التدخين وتعاطي المواد المخدرة جاءت كالآتي:

المنيا جاءت في المركز الأول بنسبة 51.8%، ثم سوهاج 47.4%، وجاءت بعدها البحر الأحمر بنسبة 39.2%، والبحيرة 35.6%، والإسماعيلية 33.3%، وتتساوى معها الإسكندرية 33.3%، ثم الغربية ودمياط والجيزة وأخيرًا الأقصر.





وأشارت الوزيرة، إلي أنه في تعاطي المواد المخدرة، احتلت سوهاج الترتيب الأول بنسبة 12.2% ثم القليوبية 10.5%، والشرقية 8.2%، والمنيا 8%، والبحر الأحمر 6.7%، وأسوان 6.5%، والدقهلية 6.5%، والقاهرة 6%، والجيزة 5.9%، والإسكندرية 5.2%.



