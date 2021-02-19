وكيل صحة البحر الأحمر يتابع أرصدة الدم بمستشفى سفاجا المركزي

تفقد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مستشفى سفاجا المركزي، اليوم الجمعة، برفقته فريق من الإدارات الفنية المختلفة بالمديرية، ليطمئن على سير العمل وانتظامه داخل المستشفى.

وتابع مرعي، أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوي، ومحطة مياه الغسل الكلوي والمعمل والأشعة والقسم الداخلي، قسم العزل والمطبخ والمغسلة وتانك الأكسجين، وتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي من الأكسجين لاحتياج المرضى.

واطمأن وكيل وزارة الصحة على تواجد الطاقم الطبي وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات، والتأكد من أرصدة جميع فصائل الدم ومشتقاته، وتمت مراجعة تذاكر المرضى ومراجعة أعمال النظافة بالمستشفى.

على الجانب الآخر أعلن فى وقت سابق أن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن بدء العمل لأول مرة وإجراء جراحات العيون بمستشفى الغردقة العام حيث تم إجراء 11 عملية بعد افتتاح عمليات الرمد وعيادة الرمد.





ووعد مرعى على استمرار اضافة خدمات صحية جديدة بمستشفيات الصحة، حيث تم إجراء عمليات مياة بيضاء مع زرع عدسة وإزالة ورم من الحاجب وإزالة ظفره مع ترقيع الملتحمة ومسح عدسة، وقام بإجراء العمليات الفريق الطبى من الأطباء والتمريض فى وجود أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الأزهر وذلك بعد إجراء الفحوصات والكشف بعيادة الرمد الجديدة.

كما أقيمت قافلة طبية علاجية بسرارة وأبو رماد على مدار يومى 14 و 15 فبراير 2021 حيث تم الكشف وصرف العلاج لعدد 324 مواطنا وإجراء عدد 76 فحص معملى بعدد 25 حالة أشعة وعدد 52 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وتم تحويل عدد 17 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.